عناوين الصحف ليوم الجمعة 28 كانون الثاني 2022

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الأخبار: «تاتش»: النهب متواصل بعد الإفلاس

جنبلاط يطوي مرحلة الحريري... ويلتحق بمعراب



عوكر تفتتح «حملتها» الانتخابية من عكار



هوكشتين عائد: آليّة للتقاسم لا للترسيم







البناء: واشنطن تنصح رعاياها بعدم التوجّه الى الإمارات… التي تطلب الدعم عسكريّاً / الموازنة للإقرار اليوم ودولار الجمارك والاتصالات والكهرباء 20 ألفاً / جنبلاط وجدانيّاً مع الحريري وسياسياً وانتخابياً مع القوات والمجتمع المدنيّ/

الديار: العاصفة الثلجية تلامس الشاطىء وتغزو المرتفعات والعواصف السياسية والاقتصادية على «الابواب»

تشاؤم حول الردود الخليجية على اجوبة لبنان واسرائيل تصف الوثيقة «بالاستسلام»

بهاء يمهد لوراثة سعد..بري لثني ميقاتي عن العزوف: الانتخابات الرئاسية في خطر!

نداء الوطن: هروب إلى الأمام لتبرير عدم الالتزام بالقرار 1559

"الرد اللبناني" على الورقة العربية: الصياغة النهائية في عهدة بري!



اللواء: لا موازنة بلا صندوق النقد.. والتجاذب السياسي يُعيق التفاهمات!

جنبلاط ماضٍ بالمواجهة السلمية والتحالف مع «القوات».. وبهاء الحريري على الخط



النهار: لبنان "يرتجف"... والحكومة تلطّف الموازنة



الجمهورية: الرد يبرئ لبنان الرسمي

الثلوج تلامس الشواطئ



l'orient le jour: Feuille de route arabe : Beyrouth doit définir ses choix politiques