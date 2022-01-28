عناوين الصحف ليوم الجمعة 28 كانون الثاني 2022

الأخبار: «تاتش»: النهب متواصل بعد الإفلاس
جنبلاط يطوي مرحلة الحريري... ويلتحق بمعراب
عوكر تفتتح «حملتها» الانتخابية من عكار
هوكشتين عائد: آليّة للتقاسم لا للترسيم
البناء: واشنطن تنصح رعاياها بعدم التوجّه الى الإمارات… التي تطلب الدعم عسكريّاً / الموازنة للإقرار اليوم ودولار الجمارك والاتصالات والكهرباء 20 ألفاً / جنبلاط وجدانيّاً مع الحريري وسياسياً وانتخابياً مع القوات والمجتمع المدنيّ/
الديار: العاصفة الثلجية تلامس الشاطىء وتغزو المرتفعات والعواصف السياسية والاقتصادية على «الابواب»
تشاؤم حول الردود الخليجية على اجوبة لبنان واسرائيل تصف الوثيقة «بالاستسلام»
بهاء يمهد لوراثة سعد..بري لثني ميقاتي عن العزوف: الانتخابات الرئاسية في خطر!
نداء الوطن: هروب إلى الأمام لتبرير عدم الالتزام بالقرار 1559
"الرد اللبناني" على الورقة العربية: الصياغة النهائية في عهدة بري!
اللواء: لا موازنة بلا صندوق النقد.. والتجاذب السياسي يُعيق التفاهمات!
جنبلاط ماضٍ بالمواجهة السلمية والتحالف مع «القوات».. وبهاء الحريري على الخط
النهار: لبنان "يرتجف"... والحكومة تلطّف الموازنة
الجمهورية: الرد يبرئ لبنان الرسمي
الثلوج تلامس الشواطئ
l'orient le jour: Feuille de route arabe : Beyrouth doit définir ses choix politiques