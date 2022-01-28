أسرار الصحف ليوم الجمعة 28 كانون الثاني 2022

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مرجع سياسي إن على الدول المتمسكة بإجراء الانتخابات النيابية أن ترفع الحظر المفروض على مشاركة تيار المستقبل فيها على الأقل، لأن انسحاب الرئيس سعد الحريري من الشأنين السياسي والانتخابي إذا كان طوعياً يترجم باستقالته من رئاسة التيار وليس بمنعه من المشاركة.



كواليس

قال دبلوماسي أوروبي إن الضغط الأميركي حول أوكرانيا الذين لن ينتهي الى حرب سيكلف أوروبا أكثر من عشرة مليارات يورو في فارق أسعار النفط والغاز التي بدأت بالارتفاع وعند نهاية الأزمة يكون فصل الشتاء قد انتهى ودفعت أوروبا الفاتورة.



نداء الوطن: خفايا

علم ان الجمعية العمومية لشركة تاتش ستجتمع اليوم لتعيين سالم عيتاني رئيسا لمجلس الادارة بدلا من حياة يوسف، وهي الوحيدة التي طالها التغيير من اعضاء مجلس الادارة في شركتي الخلوي.

ذكرت معلومات أن النائب وليد البعريني ليس هو الذي كتب الرد على رئيس «القوات» سمير جعجع.

تخوفت مصادر متابعة من أن يكون هناك من يشتري الدولارات على سعر المنصة تحسباً لإعادة ارتفاع سعره ولفتت إلى رقم الخمسين مليون دولار الذي تم تسجيله أمس.

اللواء: أسرار

همس

اقترحت عاصمة معنية على تيّار يتردد قياديون منه إليها تحضيراً جيداً لزيارة رئيس هذا التيار، ولكن ليس في فترة قريبة!



غمز

أبلغ عدد من النواب، بعيداً عن الضوضاء قرارات تنظيمية تقضي بإبعادهم عن المجلس النيابي المقبل في أيّار أو حين يأتي موعد الانتخابات..



لغز

تصاعدت الضجة في أوساط الموظفين احتجاجاً على ممارسات المصارف في ما خص أموالهم ورواتبهم، مطالبين المؤسسات النقدية بالتدخل لرفع مستوى السحوبات إلى حدّ الرواتب كاملة.