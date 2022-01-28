الديار: ما حاول كسبه في الطيونة خسره في الطريق الجديدة... جعجع يُقدّم نفسه وريثاً «للحريريّة السياسيّة» في البيئة السنيّة

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- يُصنف رئيس القوات عند «الحريريين» بانه «غدّار»

- سعى جعجع لكسب البيئة السنية فانقلبت ضده وذكّرته بماضيه الدموي





بعض ما جاء في مقال كمال ذبيان في الديار-

ما حاول رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، ان يكسبه في الطيونة، خسره في طريق الجديدة، التي تبعد نحو كيلومتر في المسافة، اذ ان صورته ما زالت مشوهة في «بيئات اسلامية» متنوعة تعيده الى زمن الحرب الاهلية، التي كان احد قادة الميليشيات فيها.



وبرز عمق الخلاف بين»تيار المستقبل» و «القوات اللبنانية» بعد مؤتمر «الوداع السياسي» الذي عقده الرئيس الحريري في «بيت الوسط» ولم يأت على ذكر معراب في شكره لمن وقفوا معه وساندوه، فذكر المختارة وبكركي، فاوصل رسالة الى جعجع بانه ليس في موقع الصديق والحليف الذي يُسند اليه الظهر، لا بل يُصنف رئيس القوات عند «الحريريين» بانه «غدّار» ، وهذا الوصف شائع في بيت الوسط، وداخل «تيار المستقبل»، وتمّ التعبير عنه علناً في وقفات التضامن مع الحريري، لا سيما في الطريق الجديدة، ومناطق ذات الغالبية السنية، وصدرت مواقف وتصريحات لنواب في «كتلة المستقبل»، لا سيما من النائب وليد البعريني، تهاجم جعجع ومحاولته الاستيلاء على قرار الطائفة السنية، التي قدّم نفسه قبل اكثر من اسبوعين، بانه يملك الاكثرية الشعبية داخلها، مما استدعى رداً من امين عام «تيار المستقبل» احمد الحريري، اعتبر فيه بان جعجع يحلم، مما عمّق الشرخ بين الطرفين، مع اتجاه يعمل له رئيس «القوات»، بوراثة جمهور «تيار المستقبل»، وفق ما تقول مصادر في «بيت الوسط»، التي تشير الى ان في معراب من يعمل على جذب «المستقبليين»، الذين سيكونون بلا قيادة، وهو ما عبّر عنه جعجع فعلياً عندما اكد على ان الاكثرية السنية معه، وليست مع قيادتها.



فالوراثة السياسية لـ «تيار المستقبل» تقدم اليها جعجع بشكل مباشر، متكئاً على قرار سعودي بانهاء «الحريرية السياسية»، وقد اعلن سعد الحريري في مؤتمره الصحافي ذلك، فاستخدم عبارات عدم المشاركة في الانتخابات، وتعليق عمل «تيار المستقبل»، والخروج من الحياة السياسية، حيث رأى جعجع بانه في استطاعته ان يجذب الاكثرية السنية اليه من «تيار المستقبل»، طالما لم يعد الخطاب السياسي لـ «القوات» بعيداً عن البيئة السنية بالدعوة الى «لبنان اولا»، والسير بالعروبة التي تحيّد نفسها عن فلسطين وقضيتها، ولا تنظر الى «اسرائيل» كعدو، بل كشريك يمكن التعايش والتطبيع معه.





من هذا الباب يحاول جعجع الدخول الى البيئة السنية، التي تتماهى قوى سياسية فيها مع هذا التوجه، والمطالبة بنزع السلاح غير الشرعي وحصره في يد الدولة، وهو مدار خلاف لبناني داخلي، لانه مرتبط بسلاح المقاومة، التي لن ترميه بسهولة، طالما «اسرائيل» تشكل خطراً واطماعاً في لبنان، وتحتل اجزاء من اراضيه.



ففي مثل هذا الخطاب يتقدم جعجع نحو الساحة السنية، علّه يكسر الحاجز معها، وينزع صورة اغتيال الرئيس رشيد كرامي، الذي حوكم على هذه الجريمة، وخرج بعقد عام 2005 من مجلس النواب ووقف الحريري في ساحته رافعاً اشارة النصر، فاستفز آل كرامي، ولم يجف دم والده رفيق الحريري بعد والذي جرى استغلاله سياسياً، اذ تقول مصادر سياسية مطلعة ان ما حصل منذ اغتيال الحريري كان انقلاباً على مرحلة الوجود السوري في لبنان، الذي خرج منه بعد شهرين، لتبدأ الادارة الاميركية برئاسة جورج بوش الابن صاحب مشروع «الشرق الاوسط الكبير» تنفيذ القرار 1559 الذي نسقه مع الرئيس الفرنسي الاسبق جاك شيراك في العام 2004، واقامة حكم جديد، بعد اسقاط النظام الامني اللبناني – السوري المشترك، وزج جناحه اللبناني في السجن، حيث استفاد فريق 14 آذار المدعوم اميركياً من مرحلة التبدل ، وقرر الانقضاض على حزب الله لنزع سلاحه، فواجههم الرئيس نبيه بري بطاولة الحوار في مجلس النواب عام 2006، لكن مستشارة الامن القومي الاميركي كوندوليزا رايس كانت تستعجل حكومة فؤاد السنيورة نزع سلاح المقاومة، فلم يفعل، فحصل العدوان الاسرائيلي عام 2006، وفشل، كما تقول المصادر، التي ترى بأن جعجع عندما يحاول ان يرث «الحريرية السياسية»، فانه بذلك يكون قد ضمن طائفة معه ستكون الى جانبه بمواجهة حزب الله بعد ان استنكف الحريري وأقام ربط نزاع معه، ودخل في تسويات لانه يريد تجنب الحرب الاهلية، حيث يدفع الثمن كما اعلن، اضافة الى عدم تمكنه من الاصلاح.

لذلك، فان الحريري خرج من الحياة السياسية، ويحاول جعجع أن يملاً الفراغ، وهو ينتظر هذه اللحظة السياسية، التي تأخرت سنوات، ان تصبح «الحريرية السياسية» خارج العمل السياسي، اذ هو يعتبر ان الحريري لم يقف الى جانبه صادقاً في انتخابات رئاسة الجمهورية، الا شكلاً، ليختار غريمه السياسي سليمان فرنجية الذي فرض ترشيحه ان يختار العماد ميشال عون، وهو منذ ذلك الوقت ويحفر حفرة للحريري، بكتابة التقارير ضده، وان احتجازه في الرياض عام 2017، هو بسبب تقارير «القوات»، كما جاء في اتهام النائب السابق غطاس خوري لجعجع، اضافة الى مجموعة صقور في 14 اذار، منهم فارس سعيد وغيره.

لقد سعى جعجع لكسب البيئة السنية فانقلبت ضده وذكّرته بماضيه الدموي.