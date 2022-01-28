إنتخابات 2022- الديار: السفيرة الأميركية: الادارة الحالية مصرة على اجراء الانتخابات مهما كانت الظروف المحيطة بها

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يعض ما جاء في مانشيت الديار:

السفيرة الاميركية في بيروت دوروثي شيا، «نفضت» يدها من التاثير في قرار الرئيس الحريري «غامزة» من «قناة» السعوديين وقالت انهم كما يبدو «تركوا تاثيرا كبيرا على قرار الحريري»، ودون ان تقدم اجوبة واضحة حيال عزوف بلادها عن التدخل لمنع حصول هذا «الزلزال» السياسي، كانت حاسمة لجهة التاكيد ان الادارة الحالية مصرة على اجراء الانتخابات مهما كانت الظروف المحيطة بها، وتحدثت عن «امل» كبير في تاثير من اسمتهم قوى «التغيير» في المجتمع المدني في خلق توازنات جديدة في البرلمان تمنع «سطوة» حزب الله.!