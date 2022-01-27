قاسم هاشم للـtayyar.org عن إمكان عودة الحريري عن قراره: المفاجآت واردة!

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بعدما تمّ التداول اليوم بمعلومات عن إمكان عودة الرئيس سعد الحريري عن قراره الأخير، علّق عضو كتلة التنمية والتحرير قاسم هاشم عبر الـtayyar.org بالقول:"المفاجآت واردة". وردّاً على سؤال عن إمكان التمديد للمجلس النيابي، ينفي هاشم نفياً قاطعاً أن تكون هناك نوايا لهذا التمديد و"الانتخابات قائمة وفي موعدها"، معتبراً أنه من دون شكّ أن عزوف الحريري عن الترشح وتعليقه العمل في الساحة السياسية اللبنانية سيترك فراغاً وخللاً لكن هذا لا يعني غياب كل المكوّن الذي يمثله هذا الطرف.

وفي سياق آخر، أكد هاشم لموقعنا أن ما يهمّنا من الورقة الكويتية هو أن تكون نافذة تفتح لعودة العلاقات الى سابق عهدها بين لبنان وأشقائه العرب عموماً والخليجيين خصوصاً، معتبراً أن أساس الردّ اللبناني عليها يجب أن ينطلق من وحدة الصفّ الداخلي وعدم التشرذم بالمواقف.

وأشار هاشم الى أن الاجابات على أكثر من بند في الورقة موجودة في البيانات الوزارية المتتالية، وخصوصاً في البيان الوزاري للحكومة الأخيرة، ولكن بما أن هناك البعض من النقاط الخلافية فإن الجواب اللبناني الرسمي لن يكون نهائياً حول كل المواضيع.