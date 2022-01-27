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صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الطاقة والمياه البيان التالي :

يتناقلون عبر وسائل التواصل الإجتماعي مقطعاً قصيراً مجتزءاً لوزير الطاقة وهو يكلم نظيره السوري قبل بدء توقيع اتفاقيتي تزويد لبنان بالكهرباء من الأردن وعبور الطاقة من الاردن عبر سوريا الى لبنان والذي تم تسجيله قبل بداية التوقيع ، وكان يتحدث الى نظيره السوري وهذا ما أسيء فهمه عن قصد أو عن غير قصد وكيف أنه صديقاً للسفيرة الأميركية وقد هنّأته على التوقيع برسالة نصية عبر الهاتف وعلاقته الجيّدة بها ، وأنّ التوقيع إذا حصل الآن يحتاج الى التمويل والموافقة الأميركية وإلا سنبكي ؛

وهذا ما قصده في هذا الكلام الذي أُخرِج من سياقه وهو كلام مجتزأ ونشر الفيديو في هذا الشكل المجتزأ هدفه الإساءة للوزير ولعلاقته بالسفيرة الاميركية التي يحرص على بقائها ممتازة .

وكنا نتمنّى على بعض الإعلام المخرِّب التعامل مع هذا الحدث الإستثنائي بمسؤولية أكبر وبتعاطٍ جدّي بعيداً عن المناكفات السياسية التي تضر بلبنان وبمصلحته .

وفي هذا الفيديو المُرفق تصريح للوزير بعد التوقيع امس ، وقد أدلى به في العديد من الوسائل الاعلامية ويقول فيه الكلام ذاته عن علاقته الجيدة بالسفيرة الأميركية وهذا هو الكلام نفسه الذي كان يقوله للوزير السوري في الفيديو المتناقل .