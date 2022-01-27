ماذا جاء في تعميم وزير التربية حول الهوية التربوية؟

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أصدر وزير التربية عباس الحلبي تعميما موجها إلى الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة والمركز التربوي للبحوث والإنماء والمديريات العامة في وزارة التربية والتعليم العالي كافة (حول الهوية التربوية التي ينص القانون رقم ٢٦٦ تاريخ ٥ / ١ / ٢٠٢٢ على اعتمادها.) وجاء في التعميم :



"لما كان قد نشر في العدد ٢ للجريدة الرسمية الصادر بتاريخ ١٣ / ١ / ٢٠٢٢ القانون المبين رقمه وتاريخه أعلاه الذي تنص المادة الأولى منه على ان يكون لكل تلميذ وطالب في لبنان هوية تربوية مع رقم مرمز، تمنح له عند دخوله الى اي مؤسسة تعليمية او تدريبية مرخصة ،وتلازمه طيلة فترة دراسته في المسارات كافة، ويذكر رقمها المرمز على كل الشهادات الخاصة به.

ولما كانت المادة الثانية من القانون أنف الذكر تنص على ان تتولى وزارة التربية والتعليم العالي إدارة الهوية التربوية المذكورة سابقاً، وتنص المادة الرابعة اللاحقة لها على ان يصدر وزير التربية والتعليم العالي قرارات تنظيمية يحدد بموجبها البيانات الواجب تضمينها في هذه الهوية ،وآلية حفظها، والرقم المرمز العائد لها.



ولما كان يقتضي الوقوف على الاقتراحات التي تجدون مناسباً ابداءها حيال البيانات التي يجب أن تتضمنها الهوية موضع البحث بخاصة وأن البرنامج المعلوماتي الذي سيكون مخصصا لإدارة هذه الهوية يربط المديريات العامة في الوزارة انفة الذكر بالإضافة إلى الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة المرخصة وفق الأصول والمركز التربوي للبحوث والإنماء، ومن جهة أخرى الوزارات المعنية كافة.



وإذ نرى ابتداء ان البيانات التي يجب تضمينها في الهوية التربوية يجب أن تشتمل على: الاسم الثلاثي للتلميذ/ محل ولادته/ تاريخ ولادته/ جنسيته/ الاسم الثلاثي لوالدته/ رقم سجل النفوس العائد له/المدرسة التي التحق بها لأول مرة مع تحديد السنة الدراسية التي حصل هذا الالتحاق الأول مع بدايتها / السنوات الدراسية التي امضاها في المدرسة التحق بها لأول مرة مع بيان الصفوف التي تسلسلت دراسته فيها خلال هذه السنوات/ المدرسة أو المدارس التي انتقل اليها بعد تركه المدرسة التي تسجل لأول مرة تلميذاً فيها، مع بيان السنوات الدراسية التي امضاها في كل مدرسة انتقل اليها ،وتحديد الصف الدراسي الذي أنهى دراسته خلال او بنهاية كل من هذه السنوات الدراسية/ تاريخ نيله شهادة الدروس المتوسطة (البروفية) او ما يعادلها مع بيان ما إذا كان قد حصل على درجة حسّن وما فوق في هذه الشهادة./ تاريخ نيله الشهادة الثانوية العامة اللبنانية (البكالوريا) او ما يعادلها مع بيان ما إذا كان قد نال درجة تقدير حين نيله هذه الشهادة./ بيان رقم الإفادة بالمعادلة التي حصل عليها للشهادة الثانوية او للشهادة المتوسطة غير اللبنانية مع تاريخ حصوله عليها حال كان يحمل شهادة غير لبنانية معادلة لأي من هاتين الشهادتين/ مؤسسة التعليم العالي الجامعي التي التحق بها لأول مرة مع تحديد العام الجامعي التي تم فيه التسجيل لأول مرة في حقل التعليم العالي ،والاختصاص الذي باشر بدراسته/ مؤسسة التعليم العالي التي انتقل اليها لمتابعة دراسة الاختصاص الذي بدأه في المؤسسة التي تسجل فيها لأول مرة ،او للتخصص في مجال اخرحال حصول هذا الانتقال، مع بيان السنة الجامعية التي تم الانتقال خلالها والاختصاص الذي باشر الدراسة فيه، ومع بيان السنوات التي امضاها في الجامعة التي انتقل اليها والارصدة التي انهاها في كل سنة جامعية. / الإجازة الجامعية التي حصل عليها مع بيان الاختصاص وتاريخ نيله اياها/ شهادة المستوى الثاني( الماجستير ) التي نالها مع تحديد مؤسسة التعليم العالي التي منحته اياها والاختصاص والسنة التي باشر فيها بدراسة هذا المستوى والسنة التي نال هذه الشهادة فيها/ مؤسسة التعليم العالي التي انتسب اليها كطالب دكتوراه ،اي لنيل شهادة المستوى الثالث من مستويات الشهادة الجامعية ،مع بيان تسجيله في هذه المؤسسة/ بيان السنوات الجامعية التي امضاها من أجل نيل شهادة الدكتوراه/ تحديد موضوع الاطروحة وتاريخ نيل الشهادة، اي شهادة الدكتوراه/ بيان رقم إفادة معادلة شهادة الاجازة الجامعية، او شهادة الماجستير او شهادة الدكتوراه كلما كانت اي من هذه الشهادات ممنوحة من غير الجامعة اللبنانية، مع تحديد تاريخ صدور هذه الإفادة.



ندعوكم لتتقدموا بما قد تجدونه مناسبا حول عناصر بيانات هذه الهوية ،وحول مختلف الأمور المتعلقة بها بما فيها شكل اعدادها، املين ان ترد اي اقتراحات بهذا الصدد خلال اسبوعين من تاريخ تبلغكم هذا التعميم".