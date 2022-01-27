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الرئيس عون اوعز الى الجهات المختصة للاهتمام بالمحاصرين بالثلوج

27
JANUARY
2022
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رئيس الجمهورية منح المؤرخ الدكتور زرازير وسام الاستحقاق اللبناني تقديرا لعطاءاته
 
تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تطور العاصفة الثلجية التي ضربت لبنان خلال الساعات الماضية والاضرار التي خلفتها في عدد من المناطق اللبنانية، كما تلقى تقارير عن عمل الأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية المختصة حول معالجة تداعيات انقطاع عدد من الطرق ولا سيما انقاذ ركاب احتجزوا في سياراتهم. واوعز الرئيس عون الى الجهات المعنية الاهتمام بسكان عدد من البلدات التي حاصرتها الثلوج وتأمين حاجاتهم الملحة بعد هدوء العاصفة وفتح الطرق الرئيسية المقطوعة.
 
الوزير السابق كريم بقرادوني
 
الى ذلك، استقبل الرئيس عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، الوزير السابق كريم بقرادوني واجرى معه جولة افق تناولت الأوضاع العامة في البلاد والتطورات السياسية الأخيرة.
 
سفير لبنان في الفاتيكان
 
واستقبل الرئيس عون سفير لبنان لدى الكرسي الرسولي السفير فريد الخازن وعرض معه العلاقات بين لبنان والفاتيكان والتحضيرات الجارية للزيارة التي سيقوم بها وزير خارجية الفاتيكان المونسنيور بول ريتشارد غالاغير الأسبوع المقبل الى بيروت.
 
تكريم الدكتور فادي زرازير
 
على صعيد آخر، منح الرئيس عون المؤرخ الدكتور فادي زرازير وسام الاستحقاق اللبناني الفضي ذي السعف تقديرا لعطاءاته في المجالين التاريخي والتراثي، لا سيما تأريخ لبنان من خلال جمع الميداليات التي صدرت منذ العام 1840 وحتى العام 2020 والتي فاق عددها ال500 ميدالية وتوثيقها في كتاب أصدره الى جانب توثيقه للطوابع البريدية اللبنانية. ونوه الرئيس عون بالجهد الذي بذله الدكتور زرازير الذي حافظ على جودة الميداليات وابرز قيمتها التاريخية والتراثية.
 
وشكر الدكتور زرازير الرئيس عون على تكريمه مقدرا مواقف الرئيس عون في مختلف المواقع التي مر بها منذ كان ضابطا في الجيش وحتى انتخابه رئيسا للجمهورية واهتمامه بالثقافة والعلم والفنون ودعمه لروادها.
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