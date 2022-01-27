تفاصيل جديدة حول حالة الطقس في لبنان

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما صباحا، يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل، تهطل امطار متفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد، وتتساقط الثلوج ابتداء من 900 متر مع خطر تكون الجليد بدءا من 800 متر خلال الليل مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: كتل باردة تسيطر على المتوسط، يمتد تأثيرها حتى نهاية الاسبوع. يحذر من خطر سلوك الطرق الجبلية فوق ال800 متر بسبب تراكم الثلوج وخطر الانزلاق جراء الجليد.

(معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر كانون الثاني ما بين 11 و 19 درجة مئوية).

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا الى غائم مع درجات حرارة متدنية دون معدلاتها الموسمية ب 5 درجات ساحلا، وحصول موجة من الصقيع على ارتفاع 700 متر وما فوق. تهطل امطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 800 متر ورياح ناشطة شمالا مع بعض الانفراجات خلال النهار، ويتكون الجليد على المرتفعات خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى، بدءا من 700 متر، لذا نحذر من خطر الانزلاق. تخف حدة الامطار تدريجيا ابتداء من بعد الظهر، ويستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات.

الجمعة: غائم صباحا يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا، دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل، تهطل امطار متفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد، وتتساقط الثلوج ابتداء من 900 متر مع خطر تكون الجليد بدءا من 800 متر خلال الليل، مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات.

السبت: غائم جزئيا اجمالا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة وأمطار متفرقة خفيفة وانفراجات واسعة. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر مع خطر تكون الجليد بدءا من ال 900 متر خلال الليل مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات وانعدام الرؤية.

الاحد: غائم جزئيا الى غائم مع إرتفاع في درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها الموسمية، واحتمال امطار في المناطق الداخلية.

- درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 4 الى 14 درجة ، فوق الجبال من -1 الى 5 درجات، في الداخل من -2 الى 3 درجات.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية الى شمالية غربية ناشطة، سرعتها بين 15 الى 45 كم/س.

- الانقشاع: جيد يسوء بسبب الضباب.

- حال البحر: مائج يتحول الى هائج، حرارة سطح الماء 17 درجة.

- الضغط الجوي: 767 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 6,39

- ساعة غروب الشمس:17,02