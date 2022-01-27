عناوين الصحف ليوم الخميس 27 كانون الثاني 2022

الأخبار: السعودية ليكس: أريد الخروج «بكرامة»
السعودية توزّع «تركة» المستقبل: لجنة لـ «فحص» المرشحين السّنة!
الديار: الأميركيــون والخلــيجـيون يُريــدون رداً بـ«نعـم أم لا» ومسـاعٍ عراقــية جزائريـة للتهدئة
اجــراءات الحــكومــــــة الاجتمــاعيـــة و«الكــهــربــائــية» لــم تــوقــف اضـــراب الـمـعـلـمــيــن و «جــنــــون» الاســـعــار
هل يُعلن جنبلاط موقفاً حاسماً من الانتخابات تضامناً مع الحريري والميثاقية؟
نداء الوطن: سقوط "أرنب الصلاحيات"... وتعدّد أسعار الصرف يهدّد مفاوضات صندوق النقد
هوكشتاين من تل أبيب إلى بيروت: مهمّة ترسيم "السقوف"!
اللواء: إنجاز الردّ على ورقة الهواجس العربية.. ومجلس الأمن على خط الأزمة في آذار!
تنفيذ اتفاقيات استجرار الكهرباء بعد توقيعها ينتظر التمويل.. والمبارزة الوزارية مستمرة على مواد الموازنة
البناء: تفاهم أميركيّ «إسرائيليّ» على استخدام الخليج للتفاوض على انسحاب حزب الله من سورية/ ترسيم الحدود البحريّة على النار بعروض جديدة ضمن استراتيجيّة التبريد لا التسخين / مناقشات الموازنة في الحكومة تنجح في «التحسين» فهل تنجح بتحقيق التوازن؟/
النهار: لبنان أمام زحمة استحقاقات خارجية داهمة
الجمهورية: سيناريوهات وإصطفافات وخلط أوراق
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