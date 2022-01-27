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عناوين الصحف ليوم الخميس 27 كانون الثاني 2022

27
JANUARY
2022
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الأخبار: السعودية ليكس: أريد الخروج «بكرامة»

السعودية توزّع «تركة» المستقبل: لجنة لـ «فحص» المرشحين السّنة!

 

 

 

الديار: الأميركيــون والخلــيجـيون يُريــدون رداً بـ«نعـم أم لا» ومسـاعٍ عراقــية جزائريـة للتهدئة
اجــراءات الحــكومــــــة الاجتمــاعيـــة و«الكــهــربــائــية» لــم تــوقــف اضـــراب الـمـعـلـمــيــن و «جــنــــون» الاســـعــار
هل يُعلن جنبلاط موقفاً حاسماً من الانتخابات تضامناً مع الحريري والميثاقية؟

 

 

 


نداء الوطن: سقوط "أرنب الصلاحيات"... وتعدّد أسعار الصرف يهدّد مفاوضات صندوق النقد
هوكشتاين من تل أبيب إلى بيروت: مهمّة ترسيم "السقوف"!

 

 

 

اللواء: إنجاز الردّ على ورقة الهواجس العربية.. ومجلس الأمن على خط الأزمة في آذار!
تنفيذ اتفاقيات استجرار الكهرباء بعد توقيعها ينتظر التمويل.. والمبارزة الوزارية مستمرة على مواد الموازنة

 

 


البناء: تفاهم أميركيّ «إسرائيليّ» على استخدام الخليج للتفاوض على انسحاب حزب الله من سورية/ ترسيم الحدود البحريّة على النار بعروض جديدة ضمن استراتيجيّة التبريد لا التسخين / مناقشات الموازنة في الحكومة تنجح في «التحسين» فهل تنجح بتحقيق التوازن؟/

 

 

 

النهار: لبنان أمام زحمة استحقاقات خارجية داهمة

 

 


الجمهورية: سيناريوهات وإصطفافات وخلط أوراق

ضغط سياسي وقلق أمني

 

 

 

l'orient le jour: Pourquoi Hariri a choisi de se « saborder »

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