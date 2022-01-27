أسرار الصحف ليوم الخميس 27 كانون الثاني 2022

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال دبلوماسي أوروبي إن ليس لدى الدول الخليجيّة توجهاً محدداً للتعامل مع الجواب اللبناني على الشروط التي بلغتها الكويت للبنان وإن إبداء لبنان نيته للتعاون ووضع ملاحظات سيربك الموقف الخليجيّ لأن القطيعة ممنوعة مثل الانفتاح والقرار عند واشنطن بانتظار بت مصير وجودها في سورية.

كواليس

قالت مصادر سياسية إن رسائل سعودية تحذيرية واضحة وصلت لدار الفتوى تنبّه من أي موقف يدعو لمقاطعة الانتخابات المقبلة ترشيحاً واقتراعاً تحت شعار التضامن مع الرئيس سعد الحريري وإن رسالة مشابهة تبلغها النائب السابق وليد جنبلاط.



نداء الوطن: خفايا

لوحظ أن الرئيس سعد الحريري لم يصافح أيّاً من الذين حضروا لسماع كلمة اعتذاره عن العمل السياسي لا عند دخوله ولا قبل خروجه.

يقرأ نواب ومسؤولون في تيار المستقبل تعليمات بما يجب أن يفعلوه يدوّنها بعض من هم في التيار كمسألة نهيهم عن المشاركة في أعمال مجلس النواب ومناقشة الموازنة على أساس أن تعليق العمل السياسي يشملها، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على علاقتهم بالتيار.

بعد فشل الطعن الذي تقدم به أمام الدستوري يعتزم الوطني الحر إعداد اقتراح قانون لتعديل قانون الانتخاب متعلق بحصر اقتراع المغتربين بالمقاعد الستة وهو ما حضر له عون من خلال العقد الاستثنائي المخصص لقانون الانتخاب.



اللواء: أسرار

همس

بات بحكم المؤكد أن انتخابات 2022 في أيار، ستُجرى تحت ولاية توجّه دولي بإبعاد رموز الطبقة السياسية.



غمز

اقترب حزب بارز من إنجاز ترتيبات مرحلة اشتداد الضغط الإقليمي والدولي، إذا حصل، بإجراءات لا تؤثر كثيراً على بنيته أو بيئته.



لغز

تواجه محلات الصيرفة كساد زبائن، بعد فتح الباب امام الحصول عبر منصة صيرفة على الدولار بكميات كبيرة من المصارف العاملة وبالعكس!