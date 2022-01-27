نداء الوطن: تعدد أسعار الصرف يقوض مفعول الموازنة ويهدد المفاوضات مع صندوق النقد

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

يستأنف مجلس الوزراء جلساته صباحاً "لاستكمال المواد التي تم تأخير البت بها وإكمال المواد المدرجة في مشروع الموازنة" تمهيداً للبدء بدراسة "أوجه النفقات عن طريق ملف كل وزارة على حدة" في جلسات لاحقة، أضاءت مصادر اقتصادية على معضلة تعدد أسعار الصرف باعتبارها مسألة "تقوض مفعول الموازنة وتهدد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي"، مشددةً على أنّ "مسألة توحيد سعر الصرف تحتل قائمة أولويات المفاوضات التي يجريها الفريق الحكومي مع صندوق النقد الدولي، ومن دون التوصل إلى حل لها فان المفاوضات ستكون معرضة للخطر".