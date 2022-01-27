الديار: تقرير دبلوماسي وصل الى بيروت: عهد رموز الطبقة السياسية انتهى

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

بحسب المعلومات، فان تقريرا دبلوماسيا وصل الى بيروت بعد استقالة حكومة الحريري وخلاصته «ان عهد رموز الطبقة السياسية قد انتهى، ولا بديل عن دعم قيادات شابة وجديدة واحداث «نفضة» شاملة في كل مؤسسات الدولة تشمل الرئاسات الثلاث والاجهزة الامنية مع تغيير عقيدة المؤسسات العسكرية؟ فهل بدأ «الدور» بسعد الحريري، وهناك من استخف بتلك التقارير يومذاك، وربما تفتح «بوابة التغيير» مجددا مع الانتخابات النيابية اذا حصلت، بعد مئات التقارير عن استحالة الحل في لبنان مع هذه الطبقة السياسية، ولذلك فان ما تبقى من رموز سيتوحدون وسيقاتلون دفاعا عن امتيازاتهم.