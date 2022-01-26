وزير الطاقة الأردني يكشف تفاصيل اتفاق نقل الكهرباء إلى لبنان.. هذا ما قاله

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أشار وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة إلى أنه تم الإتفاق على نقل 150 ميغاوات كهرباء ليلا و250 ميغاوات نهارا من الأردن إلى لبنان.

ولفت في حديث إلى قناة "الحدث" إلى أن شبكة سوريا جاهزة لنقل الكهرباء من الأردن إلى لبنان.