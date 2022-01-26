توقيف قتلة الضبع الرمز بإشارة من المدعي العام البيئي في البقاع

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افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في البقاع انه بعد شكوى موثقة من صيادين مستدامين الى وحدة مكافحة الصيد الجائر APU التابعة ل"مركز الشرق الأوسط للصيد المستدام" MESHC وجمعية "حماية الطبيعة في لبنان" SPNL، تم نشرها على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي لثلاثة أشخاص قتلوا حيوان الضبع في عين كفر زبد في البقاع.

اثر ذلك تحركت رئيسة APU شيرين بو رفول نحو المدعي العام البيئي في البقاع القاضي إياد بردان الذي أعطى اشارة الى فصيلة رياق في قوى الأمن الداخلي التي أوقفت المتورطين لمخالفتهم قانون الصيد 580 ولقتلهم حيوانا هو (الرمز الوطني للبنان والمحمي بالمعاهدات العالمية) وقد تركوا بسند اقامة لاستكمال التحقيق.