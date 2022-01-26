بوشكيان اجتمع بعد ظهر اليوم مع وفد من الوكالة الأميركية للتنمية و USAID

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الدولية ( USAID ) ضمّ السادة دوغلاس بالكو، ورنى الحلو، ومارك روستال، وداني

معلولي. كما حضر المستشاران جان شمعون وليلى داغر.

وجرى البحث في تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والوكالة، وسبل تأمين التمويل لبرامج

جديدة تعمل الوزارة على تنفيذها لا سيّما إرساء الحوكمة ووزارة صناعة الكترونيّة ترتبط

أقسامها ومصالحها الاقليمية المنتشرة في المناطق بعضها ببعض عبر شبكة الكترونيّة

متطوّرة يتمّ عبرها تبادل المعاملات الاداريّة والمعلومات لتسهيل أمور المواطنين وأصحاب

الشأن، والاسراع في تلبية المطالب وتخفيف الكلفة والوقت.

وشكر الوزير بوشكيان القيّمين على الوكالة الأميركيّة، متطلّعاً إلى اقامة علاقات مستقبلية

متينة معها، تساعد على فتح آفاق الأسواق الأميركية أمام القطاع الصناعي ومساعدته على

التصدير