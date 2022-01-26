حطيط للـtayyar.org: الموقف الاسرائيلي عن عودة مفاوضات الترسيم الأسبوع المقبل ناتج عن صلابة الموقف اللبناني بقيادة رئيس الجمهورية"

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بعد كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن أن لبنان جاهز لمعاودة التفاوض لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وبعد ما أعلنه وزير الطاقة الاسرائيلي عن أن هذه المفاوضات ستُستأنف الأسبوع المقبل، علّق الباحث الاستراتيجي العميد المتقاعد أمين حطيط عبر الـtayyar.org بالقول "إن اسرائيل علمت أن الموقف اللبناني ثابت وصامد بقيادة الرئيس العماد ميشال عون وبالتالي لمست بيدها أن المماطلة حول المفاوضات. وفي ظلّ صلابة الموقف اللبناني لجهة التمسك بما طالب به، وجدت اسرائيل أن العودة الى المفاوضات أفضل من التعطيل، لذلك جاء هذا التصريح للوزير الاسرائيلي بشكل مفاجىء". وأضاف حطيط:"ترافق ذلك مع أخبار تناقلتها وسائل الاعلام بأن الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين سيزور المنطقة في الأسبوع المقبل حاملاً عرضاً جديداً حتى الان، لكن حتى الساعة لم يرشح بعد بدقّة مضمون هذا العرض سوى أنه تطوير لمواقف أميركية سابقة".



وردّاً على سؤال حول الموقف اللبناني، أكد العميد حطيط أن بعض وسائل الاعلام تجاذبت الأخبار حول الموقف اللبناني واصفةً إيّاه بأنه مشتّت، فاعتبر أن هذا الكلام لا يُعتدّ به بخاصة أن المرجعية الدستورية للمفاوضات هو الرئيس عون الذي حدّد منذ البدء السقف للمطالب اللبنانية والتزم أمام الجميع بأنه لن يتنازل عنها. وأردف حطيط:"لن يكون لأي موقف خارج هذا الاطار أي أثر على العملية التفاوضية، طالما أن المرجعية هي دستورية حصرية لدى رئيس الجمهورية".