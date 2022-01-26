ما هي المراسيم الثلاثة التي وقعها الرئيس عون؟

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وقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المرسوم الرقم 8728 تاريخ 26 كانون الثاني 2022، القاضي بإحالة مشروع قانون الى مجلس النواب يرمي الى إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022، على اساس القاعدة الاثنتي عشرية، على ان تؤخذ في الاعتبار الاعتمادات التي سيتم اضافتها او اسقاطها من موازنة العام 2021 لدى اقرارها.

كما وقع المرسوم الرقم 8729 تاريخ 26 كانون الثاني 2022 القاضي بتعديل اجور التدريس للمتعاقدين للتدريس بالساعة في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني اعتباراً من بدء العام الدراسي 2021-2022، وذلك على الشكل الآتي:

1- في المعاهد الفنية الرسمية، تصنيف معهدي ( تصنيف غير جامعي) :

الفئة الاولى 92 الف ليرة ، الفئة الثانية 77 ألف ليرة، الفئة الثالثة 63 الف ليرة.

2- في المدارس الفنية الرسمية ( تصنيف مدرسي ):

الفئة الاولى 77 الف ليرة ، الفئة الثانية 63 الف ليرة، الفئة الثالثة 53 الف ليرة.

وتطبق التعديلات اعتبارا من بدء العام الدراسي 2021-2022 وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد.



ووقّع الرئيس عون ايضًا المرسوم الرقم 8730 تاريخ 26 كانون الثاني 2022، القاضي بتعديل اجور التدريس للمتعاقدين للتدريس بالساعة، في المدارس والثانويات الرسمية اعتباراً من بدء العام الدراسي 2021-2022 لتصبح وفق الآتي:

- مرحلة الروضة والتعليم الاساسي بملحقاته الثلاث: 32 الف ليرة لغير حملة الاجازات، 40 الف ليرة لحملة الاجازات الجامعية والتعليمية.

وقضى المرسوم بتعديل اجر ساعة التدريس للمواد الاجرائية في مختلف مراحل التعليم لتصبح كالآتي: 40 الف ليرة لحملة الاجازات التعليمية والجامعية، 36 الف ليرة لحملة الاجازات الفنية في التربية الحضانية والمعلوماتية.

وعدّل المرسوم أجر ساعة التدريس في الثانويات الرسمية كالآتي: 60 الف ليرة للمتعاقدين فئة ثانية، 72 الف ليرة للمتعاقدين فئة اولى.

وتطبّق هذه التعديلات اعتباراً من بدء العام الدراسي 2021-2022 وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد.