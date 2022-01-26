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اليكم ابرز مقررات مجلس الوزراء

26
JANUARY
2022
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ألغى مجلس الوزراء في جلسته اليوم، منح الوزير والوزراء صلاحيات موقتة لتعديل التنزيلات والشطور والنسب المتعلقة بالضرائب والشطور.


كما منح مجلس الوزراء المؤسسات والشركات الي توقفت عن العمل نتيجة الانفجار، حسمًا كاملًا للضريبة على ارباحها في حال عادت الى العمل.
وفرض رسمًا جمركيًا على السلع والبضائع التي يصنّع مثلها في لبنان.

 

وتمّ اعفاء المجموعات السياحية التي تزيد عن ٢١ شخصًا من رسم الاقامة والمرور.

 

كما أعفى الشركات الدامجة من ضريبة الدخل على الارباح مع استثناء المصارف والمؤسسات المالية.

 

وقرّر المجلس اعفاء الانشاءات قيد الانجاز للابنية المتضررة نتيجة الانفجار من الرسوم.

 

وأعفى بشكل جزئي السيارات والمركبات غير الملوِثة من الضرائب.

 

وألغى المادة ٣٥ من قانون نافذ في موازنة ٢٠٢٠ المتعلقة بامكانية استيفاء الضرائب والرسوم بالعملات الاجنبية.

 

ووافق على طابع مختار تعديل صلاحية جواز السفر بين ٥ و١٠ سنوات.

 

وعدّل الرسوم الخاصة بوزارة المال.

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