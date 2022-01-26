أمطار وعواصف ثلجية تضرب دولا في الشرق الأوسط.. كيف هو الوضع في لبنان؟

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تشهد دول الشرق الأوسط، تقلبات في الأحوال الجوية، مصحوبة بعواصف ثلجية وأمطار غزيرة في عدد من البلدان.

وتسبب تساقط الثلوج على مرتفعات منخفضة في لبنان نتيجة المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد، بقطع عدة طرقات.

وحسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في بيروت، فإن مصلحة الأرصاد الجوية توقعت تساقط الثلوج بكثافة مع هطول غزير للأمطار على المناطق الساحلية.

كذلك بدأ تساقط الثلوج في مرتفعات الجولان والقدس، فيما أعلنت السلطات عن إغلاق المدارس، وسط تحذيرات من تشكل الفيضانات في المناطق الساحلية والجنوبية.

وتأثرت مناطق في سوريا أيضا بالمنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة، فيما أعلنت السلطات المصرية، تعطيل العمل بجميع المصالح الحكومية في الإسكندرية بسبب منخفض سطحي على البحر المتوسط.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تقلبات في الأحوال الجوية يوم الأربعاء في مصر، حيث يؤثر منخفض سطحي على البحر المتوسط، ويدفع كميات كبيرة من الرطوبة.

وأكدت الأرصاد المصرية أن الظروف الجوية مهيأة لتساقط الأمطار بشكل كبير على السواحل كافة والدلتا، وتمتد للداخل أيضا.

كما تنشط الرياح الشمالية على البحر المتوسط، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بشكل كبير يتجاوز 5 أمتار، ويزيد الإحساس ببرودة الطقس، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ على كافة المحافظات إثر دخول الكتلة الباردة.

ويتأثر الأردن أيضا بمنخفض جوي قطبي عالي الفعالية، يؤدي لتساقط الأمطار الغزيرة والثلوج الكثيفة على المرتفعات التي تزيد عن 700 مترا، ويترافق ذلك مع انخفاض كبير في دراجات الحرارة مما يؤدي لتشكل الصقيع.

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في عمّان بأن الجهات المختصة أعلنت حالة الاستنفار القصوى للتعامل مع الأحوال الجوية، كما قررت الحكومة الأردنية تعليق دوام المؤسسات يوم الخميس، وانتهاء دوام الأربعاء الساعة 12 ظهرا.

كما طالبت المواطنين بتوخي الحيطة والحذر خلال ساعات العاصفة الجوية، وضرورة الابتعاد عن أماكن السيول والأودية.

وخصصت وزارة الأشغال العامة الأردنية عددا كبيرا من الآليات لفتح الطرق وإزالة الثلوج، كما أعلنت مديرية الأمن العام أنها في حالة طوارئ أيضا للتعامل مع الظروف الجوية.