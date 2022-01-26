الرئيس عون: لبنان جاهز لمعاودة التفاوض لترسيم الحدود البحرية الجنوبية على نحو يحفظ حقوق الدولة اللبنانية وسيادتها

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رئيس الجمهورية مستقبلاً المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان: لبنان يدين أي اعتداء تتعرض له القوات الدولية العاملة في الجنوب

رئيس الجمهورية: لبنان يرحب بالمبادرة الكويتية والأجوبة اللبنانية عليها سينقلها وزير الخارجية الى الاجتماع الوزاري العربي في الكويت

السفيرة رونيسكا: مجلس الامن سيعقد في آذار المقبل جلسة حول لبنان يقدم خلالها الأمين العام تقريرا عن تطور الأوضاع اللبنانية

ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانّا رونيسكا خلال استقباله لها قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، ان لبنان يدين أي اعتداء تتعرض له القوات الدولية العاملة في الجنوب وان تحقيقا فتح في الحادثة التي وقعت في بلدة راميه الحدودية لتحديد المسؤوليات، مشددا على أهمية التنسيق بين الجيش و" اليونيفيل" تفاديا لتكرار مثل هذه الحوادث.

وخلال اللقاء، تم التداول في الأوضاع الراهنة والتطورات السياسية الأخيرة، حيث اكد الرئيس عون على جهوزية لبنان لمعاودة التفاوض لترسيم الحدود البحرية الجنوبية على نحو يحفظ حقوق الدولة اللبنانية وسيادتها . وأشار الى ان معاودة جلسات مجلس الوزراء يعيد عمل السلطة التنفيذية الى طبيعته وفق الصلاحيات المحددة لها في الدستور، وان إقرار الموازنة سوف يحقق الانتظام المالي ويساعد في المفاوضات التي بدأها لبنان مع صندوق النقد الدولي لدرس خطة التعافي الاقتصادي والمالي التي وضعتها الحكومة.

وشدد الرئيس عون على التزام اجراء الانتخابات النيابية في موعدها في أيار المقبل لاسيما وان التحضيرات اللوجستية تتم تباعا وكذلك الاعتمادات المالية المطلوبة.

وردا على استيضاح الموفدة الدولية، اكد رئيس الجمهورية ان لبنان ابدى ترحيبه بالمبادرة الكويتية الهادفة الى إعادة الثقة بين لبنان والدول العربية عموما والخليجية خصوصا، لا سيما وان دولة الكويت الشقيقة كانت دائما الى جانب لبنان وقدمت له الدعم في مختلف الظروف التي مر بها، مشيرا الى ان الأجوبة اللبنانية سيحملها معه وزير الخارجية والمغتربين الى الاجتماع الوزاري العربي الذي سيعقد في الكويت في نهاية الأسبوع الجاري.

وكانت السفيرة رونيسكا نقلت الى الرئيس عون موقف الأمم المتحدة من التطورات في لبنان مشيرة الى ان مجلس الامن سوف يعقد في شهر آذار المقبل، جلسة حول لبنان يقدم خلالها الأمين العام أنطونيو غوتييريس تقريرا عن تطور الأوضاع اللبنانية والنقاط الإيجابية التي سجلت في الآونة الأخيرة.

عائلة الفنان الراحل حليم جرداق

الى ذلك، استقبل الريس عون وفدا من عائلة الفنان الراحل حليم جرداق مع رئيس جمعية الفنانين للرسم والنحت ميشال روحانا وعضو الهيئة الإدارية جوزف فالوغي والفنان التشكيلي إبراهيم زود، الذين شكروا رئيس الجمهورية على التكريم الذي خص به الراحل من خلال منحه وسام الأرز الوطني تقديرا لعطاءاته الفنية والثقافية.

وأشاد الرئيس عون بالراحل حليم جرداق الذي كان رائدا من رواد الفن التشكيلي الحديث، وعلما من اعلام الثقافة والفن في لبنان وساهم من خلال انتاجه الفني والثقافي في نهضة الفن التشكيلي في لبنان والعالم.