المنخفض الجوي.. صقيع وثلوج، وهذه تفاصيل الايام القادمة!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم، مع درجات حرارة متدنية (دون معدلاتها الموسمية ب5 درجات ساحلا) وحصول موجة من الصقيع على ارتفاع 700 متر وما فوق، تهطل امطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 600 متر وما فوق، ورياح ناشطة شمالا مع بعض الانفراجات نهارا.

يتكون الجليد على المرتفعات ليلا وفي ساعات الصباح الاولى اعتبارا من 700 متر، لذا يحذر من خطر الانزلاقات، على ان تخف حدة الامطار تدريجيا بدءا من بعد الظهر، ويستمر تكون الضباب الكثيف عل المرتفعات.

وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: كتل هوائية باردة تسيطر على المتوسط تحمل معها امطارا غزيرة وثلوجا على مستويات مدنية تلامس ال600 متر، بخاصة شمال البلاد وجنوبه، ويمتد تأثيرها حتى نهاية الاسبوع.

نحذر من خطر سلوك الطرق الجبلية وخصوصا طريق ضهر البيدر بسبب تراكم الثلوج وخطر الانزلاقات بسب تكون الجليد.

(معدل درجات الحرار المعتاد على الساحل لشهر كانون الثاني ما بين 11 و19 درجة مئوية)



-الطقس المتوقع في لبنان:

الاربعاء: غائم مع انخفاض في درجات الحرارة وامطار متفرقة تشتد غزارتها بخاصة في المناطق الجنوبية، ومن المتوقع تشكل السيول، وتكون مصحوبة بعواصف رعدية ورياح شديدة، يرتفع معها موج البحر لحدود 3 امتار، وتتساقط الثلوج نهارا على ارتفاع 1000 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتلامس ال700 متر ومادون شمالا.

يحذر من سلوك الطرق الجبلية وبخاصة طريق ضهر البيدر حيث يتكون الضباب الكثيف وتنعدم الرؤية كليا.



الخميس: غائم جزئيا الى غائم مع درجات حرارة متندية (دون معدلاتها الموسمية ب5 درجات ساحلا) وحصول موجة من الصقيع على ارتفاع 700 متر وما فوق، وتهطل امطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 600 متر وما فوق ورياح ناشطة شمالا مع بعض الانفراجات نهارا. يتكون الجليد على المرتفعات ليلا وفي ساعات الصباح الاولى اعتبارا من 700 متر، لذا يحذر من خطر الانزلاقات، على ان تخف حدة الامطار تدريجيا بدءا من بعد الظهر، ويستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات.



الجمعة: غائم صباحا يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا دون تعديل في الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل، وامطار متفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 700 متر وما فوق مع خطر تكون الجليد بدءا من 800 متر خلال الليل مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات.



السبت: غائم جزئيا بالاجمال مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة وامطار متفرقة خفيفة، وانفراجات واسعة، تتساقط الثلوج على 1000 متر وما فوق مع خطر تكون الجليد بدءا من ال800 متر ليلا، مع استمرار تكون الضباب على المترفعات وانعدام الرؤية.



- درجات الحرارة على الساحل من 4 الى 12 درجة، فوق الجبال من -2 الى 4 درجات، في الداخل من -2 الى درجتين.

- الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 15 و 45 كلم/س.

- الانقشاع: سيء بسبب الامطار الغزيرة.

- الرطوبة النبسية بين 60 و95%.

- حال البحر مائج يتحول تدريجيا الى هائج، حرارة سطح الماء:17 درجة.

- الضغط الجوي:761 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 6,39

- ساعة غروب الشمس: 17,02