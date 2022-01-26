توقيع اتفاق لتزويد ونقل الكهرباء من الأردن وسوريا

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أكّد وزير الطاقة وليد فياض خلال التوقيع على اتفاقيتي تزويد ونقل الكهرباء من الأردن وسوريا إلى #لبنان أنّ "هذا الاتفاق سيؤمن 250 ميغاوات من الكهرباء بالتعاون مع الأردن ومؤازرة الاشقاء في سوريا ونعوّل على هذا العمل العربي المشتركي لكي نوسع التعاون بين الدول العربية".

وأردف: "نعمل أيضاً على توقيع عقد الغاز العربي بقيادة الشقيقة مصر ووقوف الأردن وسوريا معنا بهاتين الاتفاقيتين".



وأشار فياض إلى أنّه "ما كان من المفترض إنجازه بـ6 أشهر تمّ تحقيقه بشهرين فقط، ويبقى موضوع التمويل من البنك الدولي الذي سنعمل عليه بأسرع وقت ممكن لتصبح هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ".



من جهته، قال وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة: "نتأمل إنتاج مزيد من التعاون في مجال الطاقة، وهذا الحدث يشجعنا للتوجه إلى الأمام والوقوف إلى جانب اللبنانيين وتقديم كل ما يمكننا تقديمه"، مضيفاً "يأتي اتفاق استجرار الطاقة في ظرف لبناني حسّاس".



وتابع: "نأمل ببدء عملية تبادل الطاقة بين لبنان والأردن بأسرع وقت ممكن".



بدوره، لفت وزير الطاقة السوري غسان الزامل إلى أن "بلاده تدعم بشكل دائم كل مراحل التعاون العربي وهذا من أساسياتنا في الحكومة السورية التي كانت تصر على إنجاح الملف بأسرع ما يمكن وكان إشراف مباشر من رئاسة الحكومة على المهمات التي أُنجزت بوقت قياسيّ".

وأوضح "نحن جاهزون حالياً لربط الكهرباء وهذا بداية للتعاون العربي العربي ليكون فاتحة خير للتعاون في مجالات أخرى".