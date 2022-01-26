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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 26 كانون الثاني 2022

26
JANUARY
2022
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البناء

ـ خفايا
تؤكد مصادر سياسية أن نقاشا داخلياً وخارجياً جدياً يجري في ضوء مقاطعة تيار المستقبل للانتخابات لتفادي مشهد المقاطعة عام 92 وحدوث خلل تمثيليّ بانتخاب نواب طائفة بأصوات ولوائح تقودها طوائف أخرى مع مخاطر وصول المتطرّفين مع انخفاض المشاركة. وقالت إن بين الخيارات تأجيل الانتخابات.

ـ كواليس
تقول مصادر خليجية إن اليمنيين ردّوا على سؤال أميركي عن توصيف استهدافهم لقاعدة الظفرة التي يتمركز فيها الأميركيون في أبو ظبي بالقول إن اليمن رد على مصادر الغارات التي تستهدفه وإن الوجود الأميركي في القاعدة معلوم عند اليمن، ولكنه لم يكن سبباً للقصف ولن يكون سبباً للتحييد.


الجمهورية

ـ تبين أن بعض المسؤولين اللبنانيين كانوا على علم بمضمون وثيقة تسلمها لبنان أخيراً ولم يفاجأوا بمضمونها.

ـ لاحظت شخصية سنية قريبة من آذار أن ما لفتها هو أن الثنائي الشيعي قد يكون الاكثر انزعاجا من ابتعاد الحريري.

ـ سعت جهات ديبلوماسية لمعرفة ردات الفعل على خطوة اتخذها قيادي بارز لمواكبة نتائجها الفورية وانعكاسها على استحقاق بالغ األهمية في وقت قريب.

اللواء

ـ همس
يتمسّك مرجع بعدم الطلب إلى أعضاء كتلته عدم الترشح للانتخابات المقبلة، إذا جرت أو لم تجرِ.

ـ غمز
يعزز حزب فاعل إجراءاته الداخلية، بما يجعله قادراً على مواجهة أي ظروف ضاغطة، مهما كان نوعها أو حجمها.

ـ لغز
لجأت بعض المؤسسات الكبرى إلى استحداث أقسام أو تعزيز أقسام محاسبة، بديلاً من التعامل مع المصارف التي تمارس تقنيناً على الرواتب والأموال التشغيلية.

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