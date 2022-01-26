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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 26 كانون الثاني 2022

26
JANUARY
2022
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الأخبار

ـ مكاتب في طرابلس و«موازنة بلا سقف»: قلق «المستقبل» من «القوات»
ـ روسيا في سوريا: نقطة تحوّل
ـ اسرائيل: الانتخابات اللبنانية لن تضعف حزب الله
ـ حماية رياض سلامة مستمرة: لبنان «يلغي» مشاركته في اجتماع قضائي دولي

صحيفة البناء
ـ اليمنيّون يراقبون السلوك الإماراتيّ للاختيار بين «إعصار 3» أو وقف التصعيد
ـ هل تدعو دار الفتوى للمقاطعة… ويعلن جنبلاط الانسحاب تضامناً مع الحريريّ؟
ـ الجواب اللبنانيّ على الورقة الكويتيّة: الـ 1701 والطائف خريطة طريق للـ 1559

صحيفة الجمهورية
ـ ماراتون الموازنة يحيل الضرائب للدرس ـ إلى أين بعد الحريري؟

صحيفة اللواء
ـ لبنان على شبكة التعاون الكهربائي والتطبيع مع سوريا
ـ ماراتون الموازنة انطلق بتأنيب البنك الدولي.. والمستقبل يفترق نهائياً عن جعجع

صحيفة الديار
ـ جواب لبناني «دبلوماسي» على المبادرة الخليجية
ـ مخاوف من سيناريو «دموي» يسبق «الانتخابات»... وحرب بين «القوات» و «المستقبل»
ـ عمليات تجميل للموازنة لتعبيد طريقها برلمانياً... ومحاولات لانعاش «كهرباء لبنان»

 

صحيفة نداء الوطن
ـ "حزم" عربي مع لبنان: "عواقب وخيمة" لإجهاض المبادرة الكويتية!
ـ الراعي: المطلوب مؤتمر دولي وليس مؤتمراً تأسيسياً

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