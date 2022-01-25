جيري ماهر: لا تعليق رسمي بعد من بهاء الحريري بشأن قرار شقيقه

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نفى المستشار الاعلامي للشيخ بهاء الحريري، جيري ماهر، في بيان اليوم، “كل ما يقال ويشاع نقلا عن الشيخ بهاء الحريري حول تعليق الرئيس سعد الحريري عمله السياسي”، مشيرا الى ان “كل ما يتم تداوله في الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي هو غير صحيح، فلم يصدر بعد عن بهاء الحريري اي تعليق رسمي حول هذا الموضوع، وهو يرتأي الوقت المناسب للتعليق على الامر”



وشدد ماهر على ان “كل ما يتم تداوله ولا يحمل اسم الشيخ بهاء الحريري بشكل موثوق عبر حساباته الرسمية، او عبر حسابه كمستشار اعلامي او من خلال حركة “سوا للبنان” والمواقع الرسمية التابعة لهم هو غير صحيح”.



وعن موقف الشيخ بهاء الحريري وعودته الى بيروت وخوضه للانتخابات النيابية قال ماهر: “بهاء الحريري يعود الى بيروت عندما يرى الامر مناسبا وهو من يقرر ذلك، ولكن ليس هناك موعد محدد حتى هذه اللحظة”.