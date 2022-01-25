مصادر وزارية رفيعة لموقعنا تسأل بعض وسائل الإعلام: "بدكن تاكلوا عنب أو بدكن تقتلوا الناطور؟"

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لفتت مصادر وزارية رفيعة لل tayyar.org الى أنّ درس الموازنة يتم بوتيرة سريعة ومنتظمة والحكومة ستكثّف من جلساتها حتى الوصول الى الانتهاء من البحث فيها وإقرارها في جلسة وزارية في بعبدا.

وأكدت المصادر أن من غير المنصف ما تعرّضت له هذه الموازنة من هجوم شرس من قبل بعض الأطراف وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام، فالأمور والملاحظات لا تعالج على هذا النحو، مضيفة أن من لديه اعتراضات من الأفرقاء يمكنه التعبير عنه خلال الجلسات الحكومية وهذا ما يحصل أصلاً، سائلة وسائل الاعلام "بدكن تاكلوا عنب أو بدكن تقتلوا الناطور؟".

وقالت المصادر الوزارية الرفيعة لموقعنا:"نأمل جدّاً في الانتهاء بأسرع وقت من الموازنة لأننا فعلاً لا نملك ترف الوقت، والموازنة وخطة التعافي والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي يجب أن يسيروا بالتوازي والتساوي حتى نتمكن من الخروج من الأزمة الراهنة... وسنخرج انشاء الله".