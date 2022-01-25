رئيس جمعية عدل ورحمة: لانقاذ المرضى والحد من الجريمة والموت البطيء

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إستنكر رئيس "جمعية عدل ورحمة" الأب الدكتور نجيب بعقليني في بيان، "الحال التي وصلت إليها البلاد، في ما يتعلق بموضوع الارتهان إلى المخدرات والعلاج بالبدائل، ورفع الدعم عن الدواء وأوضاع السجناء وتفاقم الأزمة الاقتصادية التي انعكست آثارها على مختلف الصعد"، وقال: "نحن في أزمة كبيرة، هناك 1200 شخص يتعالجون من الإدمان بواسطة العلاج بالبدائل، من خلال جمعية عدل ورحمة وسائر الجمعيات. غالبية هؤلاء الأشخاص ليست لديهم إمكانيات مادية أو وظائف ثابتة تمكنهم من تحمل تكلفة العلاج. فالأزمة الاقتصادية انعكست سلبا على عملنا ونحن نعاني من أمور عدة، أولها عدم توفر العلاج في السوق المحلي والرفع الجزئي للدعم وتوقف مصرف لبنان عن فتح اعتمادات جديدة ودفع مستحقات الشركات المستوردة للعلاج. هذه الأسباب تهدد الأمن الاجتماعي".



وقال: "الانسان المريض لا يدرك عاقبة أفعاله، حاجته الى المخدرات تدفعه الى تصرفات عشوائية قد تصل الى السرقة وحتى القتل. من هنا لا بد من انقاذ المرضى والحد من إنتشار الجريمة والموت البطيء".



وأطلق الأب بعقليني نداء استغاثة، ناشد فيه "الدولة والمسؤولين تدارك الموقف وإيجاد حلول طويلة الأمد لضمان عدم انقطاع الدواء البديل والعمل على إيجاد مصادر أخرى لاستيراده بكلفة أقل تسمح باستيراد كميات أكبر".



ولفت إلى أن "أوضاع السجناء والسجون قبل جائحة كورونا كانت سيئة، وطلبنا من اللجنة النيابية لحقوق الانسان زيادة الاعتمادات للسجون خلال الموازنة، لأن هناك حاجة لإعادة تأمين المكنة ومواد التعقيم والتنظيف والطعام الصحي والنظيف للنزلاء والسرعة في متابعة الملفات من الناحية القانونية".



وطالب "بإيجاد حلول فاعلة لموضوع الاكتظاظ وضرورة التحرك السريع، فالسجين فرد من هذا المجتمع وعلينا واجب مساندته من خلال إعادة تأهيله كي يندمج لاحقا في المجتمع، وهذا يتطلب رعاية صحية ونفسية للنزلاء كما لعائلاتهم ودعم مستمر من قبل الدولة والجمعيات الأهلية للحد من انتشار الجريمة ورفع الظلم وبناء مجتمع سليم"، وسأل: "من هي الدولة وماذا تفعل؟".



وشكر الأب بعقليني الأجهزة الأمنية على "كل الجهود التي تبذلها في خدمة النزلاء في كل السجون اللبنانية بالرغم من ضعف الإمكانيات والتجهيزات وخصوصا خلال تفشي جائحة كورونا".