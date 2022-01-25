مؤسسة "فابريك إيد" تنهي جولة استثمارية ابتدائية بقيمة 1.6 مليون دولار أمريكي

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أصبحت الملابس من أكثر السلع استهلاكًا في عالمنا، حيث ارتفعت معدلات استهلاك الملابس اليوم بنسبة 400٪ عما كانت عليه قبل عقدين فقط. ينتهي الأمر بأكثر من نصف الملابس التي يتم التخلص منها في مكبات النفايات حيث تتراكم ليتم لاحقاً حرقها. في موازاة ذلك، لا يستطيع أكثر من 77 مليون شخص في العالم العربي شراء ملابس جديدة.

"فابريك إيد" هي مؤسسة اجتماعية تأسست في لبنان عام 2017 ، وتعمل بلا كلل لضمان قدرة كل فرد على شراء ملابس لائقة لأنفسهم وعائلاتهم بطريقة تحفظ كرامتهم،وللتأكيد أن عالم الأزياءلا يجب أنيضرّ المجتمع ولا البيئة.

بصفتها أكبر جامع للملابس المستعملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعمل "فابريك إيد" على إنشاء وتوسيع سلسلة قيم واعية اجتماعيًا وبيئيًا لعالم الأزياء من خلال تحسين طريقة جمع الملابس المستعملة وفرزها وإعادة تدويرها وبيعها. تقوم بذلك من خلال سلسلة من العلامات التجارية المستدامة والصديقة للبيئة والمجتمع،¬¬ التي تستهدف مجموعات اجتماعية واقتصادية متنوعة، بما في ذلك الفئات المهمشة وذات الدخل المحدود.

تعلن شركة "فابريك إيد" الاجتماعية اليوم عن الانتهاء من جولةاستثمار ابتدائيةتبلغ 1.6 مليون دولار أمريكي من خلال استثماراتلِ "ومضة" و"الفنار".

جمعت مؤسسة"فابريك إيد" ما يقارب 2.1 مليون دولار أمريكي منذ إنشائها، وزادت مبيعاتها في عام 2021 بخمسة أضعاف، ممّا أدى إلى خدمة أكثر من 70،000 مستفيد حتى الآن. ومن أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة والطلب بشكل فعال، تؤمن مؤسسة "فابريك إيد" الآن ما يقارب مئة فرصة عمل بدوام كامل.

امتدت الجولة الابتدائية من عام 2020 حتى نهاية عام 2021، وبلغت قيمتها الإجمالية 1.6 مليون دولار أمريكي، مما جعلها واحدة من أكبر الجولات الابتدائية لمؤسسة اجتماعية في المنطقة.شملت الجولة الاستثمارات من صناديق استثمار جريئة، ومستثمرون ملائكيين، إلى جانب منح تنمية وجوائز مالية عديدة. استثمرت "ومضة" 500,000 دولار أمريكي، مما أعطى "فابريك إيد" تقييمًا أوليًا بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي. وانضمت "الفنار" إلى الجولة من خلال استثمار 100,000 دولار أمريكي بنفس التقييم.

جمعت "فابريك إيد" في السابق حوالي 500,000 دولار أمريكي في جولة ما قبل التأسيس، والتي اكتملت في عام 2019. يصرّ عمر عيتاني، المدير العام لمؤسسة "فابريك إيد"، على أنّ "هذه نقطة البداية، ليس فقط بالنسبة لنا في "فابريك إيد"، ولكن لجميع المؤسسات الاجتماعية. نعم، يمكننا أن نجني الأرباح، ويكون لنا تأثير كبير في نفس الوقت. نعم، يمكننا جذب رأس المال الاستثماري وخدمة مجتمعنا في نفس الوقت. نعم، هذا ممكن!"

سيتم استخدام هذه الجولة لتعزيز مكانة "فابريك إيد" في لبنان وتوسيع عملياتها في الأردن، وإطلاقها في مصر لتحقيق رؤيتها المتمثّلة في توفير الملابس للطبقات المهمشة بطريقة كريمة ومستدامة وصديقة للبيئة.