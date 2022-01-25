بالصور- “التذوّق والاكتشاف” عنوان لقاء في سفارة لبنان في باريس: إدخال المنتجات اللبنانية الى المحال والمطاعم الفرنسية

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بعد سلسلة لقاءات افتراضية نظّمتها سفارة لبنان في فرنسا وضمّت جميع المعنيين في قطاع الصناعات الغذائية اللبنانية، إنطلاقاً من المزارعين وصولاً إلى المتاجر الكبرى في فرنسا ومروراً بشركات التصدير في لبنان والاستيراد في فرنسا ومؤسسات معنية بمجالَي التخزين والتسويق، نجحت السفارة اللبنانية في إدخال المنتجات اللبنانية إلى المحال التجارية الكبرى وأبرزها شركة Carrefour.

وعطفاً على النجاح الذي تلاقيه هذه المنتجات في الأسواق الفرنسية وفي إطار خطتها لزيادة الواردات إلى فرنسا، وما إن سمحت الظروف الصحية بتنظيم لقاءات حضورية، عُقد مؤخراً لقاء دعا إليه سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان بعنوان “التذوّق والاكتشاف” Dégustation et découverte، في دار السفارة، جمَعَ أبرز مصدّري المشروبات الروحية والمكسّرات اللبنانية، بممثّلين عن المطاعم اللبنانية في باريس وضواحيها، وقد أسفر ذلك عن بناء شراكات ما بين هذه المطاعم والشركات الموزّعة للمنتجات اللبنانية.

توافق المشاركون على ترجمة مفاعيل هذا الحدث على أرض الواقع من خلال نشاطات لتذوّق النبيذ والعرق اللبناني في عدد من المطاعم والفنادق، وكانت المحطة الأولى في مطعم Alan Geaam، الشيف اللبناني الحائز على نجمة Michelin والذي قلّده رئيس الجمهورية وسام الاستحقاق الوطني تقديراً لعطاءاته ودوره في تطوير فنّ الطهي ومساهمته في نشر صورة لبنان المبدع. أراد الشيف Geaam من خلال هذه المبادرة تسليط الضوء على نوعية النبيذ اللبناني الفاخرة، لاسيما château Héritage، التي ترقى به ليدخل إلى عالم المطابخ الفاخرة restaurant gastronomique في فرنسا.

وقد ساهمت الملحق الاقتصادي في السفارة اللبنانية رشال علم الدين في نجاح هذه المبادرات، وهي ستتابع جهودها الهادفة إلى تثبيت الحضور اللبناني في مجال الصناعات الغذائية في الأسواق الفرنسية من خلال مواكبة الجناح اللبناني في معرض Sial الدولي المخصص للصناعات الغذائية في الخريف المقبل في باريس، والذي سوف تشرف عليه جمعية الصناعيين في لبنان.