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اعلنت منظمة مالطا – لبنان عن اطلاق عيادات خارجية متخصصة مجانية في الطبقة الرابعة من مركز مار يوسف بولفار الفرد نقاش في الاشرفية، ملحقة بالمركـز الصحـي الاجتماعـي فـي عيـن الرمانـة. وتستقبل هذه العيادات جميع المرضى في الاستشارات الطبية التالية: مرض التنكس العصبي الالزهايمر والخرف والباركنسون والتصلب اللويحي وداء الصرع، الصحة النفسية، امراض الاورام . وتشمل هذه الاستشارات المتابعة والتشخيص الشعاعي والتصوير بالرنين المغنطيسي (اي.ار.ام)، والتصوير الطبقي المقطعي (السكانر) ولا تشمل تقديم أي دواء.

ان هذا المشروع ممول من الوزارة الاتحادية الالمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية ودعم "مالتيزر انترناشونال"، ويستقبل المرضى من نهار الاثنين الى نهار الجمعة من الساعة 9 صباحا الى الساعة ال 4 بعد الظهر، ولأخذ موعد يتم الاتصال على الرقم التالي: 76512164

واوضحت مديرة قسم التواصل والعلاقات العامة لمنظمة مالطا – لبنان السيدة اميمة فرح ان هذه العيادات تقدم خدماتها مجانا، وتعنى بالصحة النفسية والاورام السرطانية والامراض العصبية، وهي امراض مزمنة عبؤها الاقتصادي ثقيل. وتبدأ الخدمات من المعاينات الطبية مع اطباء واختصاصيين من مختلف المستشفيات الجامعية في بيروت الى الفحوص والمتابعة بالتصوير بالاشعة، ويحال المرضى من قبل المراكز التابعة لمنظمة مالطا المنتشرة في المحافظات، كما يستطيع اي شخص التوجه الى العيادات بعد اخذ موعد، اذا كان يحتاج الى الدعم والمساعدة. واكدت السيدة فرح ان هذا عمل اخر يشهد على التزام منظمة مالطا – لبنان في طريق الخدمة والدعم تجاه اللبنانيين المحرومين والمهمشين. ووفقا للجنة الطبية تمثل هذه الخدمات خطوة الى الامام اضافة الى خدمات الرعاية الاولية ولتقديم خدمة افضل.

لمحة عن منظمة مالطا – لبنان

تنطلق منظمة مالطا لبنان في إطار عملها وتنفيذ برامجها الصحية والاجتماعية، وفق تعاونٍ وثيق مع مختلف الفاعلين الأساسيّين في المجال الصحي، ومن ضمنهم وزارة الصحة العامّة، وجميع مكوّنات المجتمع اللبناني على اختلاف أطيافهم ومذاهبهم وانتماءاتهم، لتجسّد بذلك أحقيّة الصحة للجميع وترسّخ مفاهيم العدالة وتكافؤ الفرص وأهميّة التكافل الاجتماعي.

وقد أطلقت عام 1957 أول مركز صحي اجتماعي في منطقة الذوق ، لمأسسة خدمة الرعاية الصحية الأولية، من خلال تقديمها للفئات الأكثر حاجة والتخفيف من وطأة معاناتهم.

وسعيًا منها إلى توفير خدماتها الصحية والاجتماعية لكل فئات المجتمع اللبناني، بادرت منظمة مالطا – لبنان إلى تطوير مسار عملها وتوسيع رقعة انتشارها من خلال تسعة مراكز للرعاية الصحية الأولية تتوزّع في مختلف المحافظات اللبنانية، لتقديم رعاية صحية شاملة ومتكاملة، طرحت هذه المراكز مروحةً واسعة من الخدمات المتنوّعة في مجال الصحة النفسية والجسدية، إلى جانب الخدمات الاجتماعية، لتشكّل ترجمةً لرسالة منظمة مالطا – لبنان وصميم مهامها الإنسانية. فالمنظمة التي تنشط في لبنان منذ العام 1955، وفّرت من خلال مراكزها الصحية الاجتماعية خدماتٍ عديدة ومتشعّبة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصّة والمرضى والأطفال والنازحين والمحتاجين من دون أيّ تمييز.

عام1997، اندرجت المراكز الصحية الاجتماعية التابعة لمنظمة مالطا – لبنان ، في إطار "اللجنة المشتركة" المسؤولة عن تنفيذ برنامج "الرعاية الصحية الأولية" الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع وزارة الصحة اللبنانية لتأطير الجهود الصحية المبذولة، بحيث يضمّ البرنامج 246 مركزًا طبيًّا. وقد تألّفت اللجنة من ممثّلين لوزارة الصحة العامّة والمنظمات غير الحكومية العاملة في لبنان، لتصبح منظمة مالطا – لبنان ن بذلك احد الممثلين الدائمين ضمن هذه اللجنة. كذلك فان المنسق الممثل للجمعيات الاهلية في هذه اللجنة هو المنسق العام لمنظمة مالطا – لبنان