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نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات تُعلن بدء وصول شحنات الأدوية تباعًا إلى لبنان

25
JANUARY
2022
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تُعلن نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات أنّه، وبعد الحصول خلال الأسبوعين الماضيين على الموافقات المسبقة المطلوبة من وزارة الصحة العامّة كما وعلى بعض الموافقات المسبقة من المصرف المركزيّ، قامت الشّركات المستوردة بالتّواصل مع المصانع في الخارج بغية تأمين أدوية الأمراض المستعصية وترتيب وصول الشّحنات إلى لبنان بأسرع وقت ممكن. وقد حصلت الشّركات على تواريخ لوصول هذه الشّحنات تباعا إلى بيروت كما يشير الجدول أدناه، مع العلم أنّه ينبغي الأخذ بعين الاعتبار بضعة أيّام إضافيّة من أجل تخليص الشّحنات من المطار وإيصالها إلى السّوق المحليّة.


وتَلفت النّقابة إلى أنّ وزارة الصحة العامّة هي الجهة التي حدّدت كميّات الأدوية المذكورة في الموافقات المسبقة من ضمن المبلغ الشهريّ المخصّص للدّعم، وهي التي سوف تحدّد الكميات التي ستتوجّه مباشرةً إلى مخزن الكرنتينا، وتلك التي ستتمّ توزيعها على المستشفيات والصيدليّات، وذلك بحسب سلّم الأولويّات الذي تحدّده.


وتشدّد النقابة أنّ هذا الجدول سارٍ طالما لم يطرأ أيّ تغيير على جداول أو عمليّات الشّحن العالميّة. كما وتشير النّقابة أنّ الشركات المستوردة والمصانع في الخارج عملوا بجهدٍ لإيصال هذه الأدوية إلى لبنان، رغم المهلة القصيرة كما وضرورة إعطاء مُهل لتصنيعها بسبب عدم جهوزيتّها للشّحن عامّة. وتشير النّقابة أنّ شحنات الاستيراد هذه تشكّل جزءا من احتياجات الأسواق اللبنانيّة، وهي سوف تتابع الاتّصالات الّلازمة مع وزارة الصحّة العامّة ومصرف لبنان من أجل تأمين وصول شحنات اضافيّة بشكل منتظم، وتلبية احتياجات المرضى والمستشفيات في ظلّ الأزمة المعروفة.

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