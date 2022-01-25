وزيرا الطاقة السوري والأردني في لبنان اليوم

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يصل اليوم الى بيروت وزيرا الطاقة السوري والاردني يرافقهما المدراء العامون لشركات ومؤسسات نقل الكهرباء حيث سيتم التوقيع بين لبنان وكل من الاردن وسوريا عند العاشرة من صباح يوم غد الاربعاء في وزارة الطاقة والمياه على اتفاقيتين مع الاردن لتزويد الطاقة الكهربائية من الاردن واخرى مع الاردن وسوريا لعبور الطاقة عبر سوريا الى لبنان.

ومن المتوقع ان يصل معالي وزير الكهرباء السوري حوالي الساعة الواحدة الى الحدود اللبنانية السورية عن طريق المصنع الجديد وسيكون في استقباله معالي الوزيرالدكتور وليد فياض ، اما الوزير الاردني فسيصل عند الساعة ٦:٢٠ على متن الطائرة الملكية الاردنية الهاشمية وسيكون الوزير فياض في استقباله ايضا في صالون الشرف في مطار رفيق الحريري الدولي .