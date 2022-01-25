وزير الطاقة يترك جلسة الموازنة.. ما السبب؟

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غادر وزير الطاقة وليد فياض جلسة مناقشة الموازنة التي تُعقد في السراي الحكومي، متوجهاً إلى منطقة المصنع لاستقبال وزير الطاقة السوري غسان الزامل الذي يزور لبنان.



ومن المقرر أن يعقد الزامل سلسلة من اللقاءات، أولها من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

وقال وزير الطاقة وليد فياض "غير راض على مقاربة الموازنة وما يهم هو النتيجة النهائية" واضاف "لم يصل النقاش إلى الصلاحيات الاستثنائية المطلوبة لوزير المالية ولكن بالتأكيد سيجري التوقف عندها لانه امر مستغرب ونتوقع بأن تتحسن التغذية في التغذية الكهربائية في الربيع".