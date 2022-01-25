استراحة قصيرة قبل المنخفض الجوي القطبي.. اليكم التفاصيل!

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يسيطر على لبنان اليوم طقس مستقر، يتحوّل الى طقس متقلّب يوم غد الأربعاء، مع وصول منخفض جوي آخر قطبي الامتداد، بارد جدا، رطب ومثلج، ويحمل معه الأمطار والثلوج لما دون الـ ١٠٠٠متر، وتكون كثيفة جدا وذات تراكمات كبيرة على الجبال.

وفي تفاصيل طقس الايام المقبلة:

الثلاثاء

١- الحرارة ساحلاً بين ٦ و ١٤ درجة بقاعا بين -٤ و ٩ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين -٢ و ٧ درجة

٢- الجو : بارد جدا مع تشكل جليد على الجبال صباحا بدءا من ٦٠٠متر، قليل السحب ويتحول غائم بعد الظهر مع احتمال امطار محلية ليلاً

٣- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة بين ١٥ و ٣٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠ - ٨٥ ٪

٥- الضغط الجوي ١٠١٧ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة

الاربعاء: طقس غير مستقر ممطر بارد جدا مع امطار رعدية غزيرة ومثلج باكرا على الـ ١٠٠٠متر، ويتدنى تساقط الثلوج تدريجيا ليطال بعد الظهر الـ ٨٠٠متر ثم ٦٠٠ - ٧٠٠ متر قرابة منتصف ليل الاربعاء وفجر الخميس فيما التراكم يكون كبير على ٩٠٠متر وما فوق، الحرارة باردة تتراوح على الشكل التالي ساحلا بين ٥ و ١٠ درجة على الـ ١٠٠٠متر بين -٢ و ٢ درجات وبقاعا بين -٤ و ٣ درجات، الرياح غربية الى شمالية غربية نشطة ٣٠ الى ٦٠كم/س

الخميس: طقس غير مستقر ممطر بارد جدا مع امطار رعدية غزيرة احيانا صباحا وقبل الظهر وتخف حدتها بعد الظهر وفي الليل، تتساقط الثلوج باكرا على ٦٠٠ - ٧٠٠ متر ثم يرتفع مستوى تساقطها نهارا الى ٨٠٠ ~ ٩٠٠متر، الحرارة باردة تتراوح على الشكل التالي ساحلا بين ٥ و ١٠ درجة على الـ ١٠٠٠متر بين -٢ و ٢ درجات وبقاعا بين -٤ و ٣ درجات، الرياح جنوبية غربية نشطة ٣٠ الى ٦٠كم/س