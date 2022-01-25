living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

استراحة قصيرة قبل المنخفض الجوي القطبي.. اليكم التفاصيل!

25
JANUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يسيطر على لبنان اليوم طقس مستقر، يتحوّل الى طقس متقلّب يوم غد الأربعاء، مع وصول منخفض جوي آخر قطبي الامتداد، بارد جدا، رطب ومثلج، ويحمل معه الأمطار والثلوج لما دون الـ ١٠٠٠متر، وتكون كثيفة جدا وذات تراكمات كبيرة على الجبال.

وفي تفاصيل طقس الايام المقبلة:
الثلاثاء
١- الحرارة ساحلاً بين ٦ و ١٤ درجة بقاعا بين -٤ و ٩ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين -٢ و ٧ درجة

٢- الجو : بارد جدا مع تشكل جليد على الجبال صباحا بدءا من ٦٠٠متر، قليل السحب ويتحول غائم بعد الظهر مع احتمال امطار محلية ليلاً
٣- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة بين ١٥ و ٣٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠ - ٨٥ ٪
٥- الضغط الجوي ١٠١٧ hpa

٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة

الاربعاء: طقس غير مستقر ممطر بارد جدا مع امطار رعدية غزيرة ومثلج باكرا على الـ ١٠٠٠متر، ويتدنى تساقط الثلوج تدريجيا ليطال بعد الظهر الـ ٨٠٠متر ثم ٦٠٠ - ٧٠٠ متر قرابة منتصف ليل الاربعاء وفجر الخميس فيما التراكم يكون كبير على ٩٠٠متر وما فوق، الحرارة باردة تتراوح على الشكل التالي ساحلا بين ٥ و ١٠ درجة على الـ ١٠٠٠متر بين -٢ و ٢ درجات وبقاعا بين -٤ و ٣ درجات، الرياح غربية الى شمالية غربية نشطة ٣٠ الى ٦٠كم/س

الخميس: طقس غير مستقر ممطر بارد جدا مع امطار رعدية غزيرة احيانا صباحا وقبل الظهر وتخف حدتها بعد الظهر وفي الليل، تتساقط الثلوج باكرا على ٦٠٠ - ٧٠٠ متر ثم يرتفع مستوى تساقطها نهارا الى ٨٠٠ ~ ٩٠٠متر، الحرارة باردة تتراوح على الشكل التالي ساحلا بين ٥ و ١٠ درجة على الـ ١٠٠٠متر بين -٢ و ٢ درجات وبقاعا بين -٤ و ٣ درجات، الرياح جنوبية غربية نشطة ٣٠ الى ٦٠كم/س

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout