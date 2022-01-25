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‎هيئات كولكو كندا في لقاء حواري مع الصحافي غسان سعود

25
JANUARY
2022
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أقامت هيئة كولكو كندا في التيار الوطني الحر لقاء حواريا مع الصحافي غسان سعود حضره الى جانب المنسق العام لكولكو كندا فواز بادور منسق قطاع الانتشار ايلي حنا ، مسؤولة النشاطات في قطاع الانتشار جودي عبد النور ،منسقي الهيئات المحلية ومسؤولي اللجان وأعضاء الهيئات .
‏‎بدأ اللقاء بكلمة ترحيب من مسؤولة الاعلام في كولكو كندا ساندي عبد الاحد التي أدارت الحوار، ثم تلتها كلمة المنسق العام فواز بادور الذي بدوره رحب بالاستاذ سعود بإسم هيئات كولكو كندا وأثنى على نزاهة وصدق ، مهنية وجرأة عمله الصحافي في زمن الاعلام المضلل والهدام .
 
‏‎دار الحوار حول مجمل القضايا التي تهم المواطن اللبناني اينما كان وأهمها الاستحقاق الانتخابي القادم في أيار ٢٠٢٢ و قد شرح الاستاذ سعود مفصلا عن مسار هذا الاستحقاق النيابي بدءا من موازين القوى لكل حزب ، واقع الحواصل في الدوائر  و النتائج المتوقعة .
‏‎كما تحدث عن شركات الاحصاءات و مدى مصداقيتها و من هم مشغليها و تحدث عن الاعلام المضلل و الموجه حسب الممولين.
‏‎واعتبر سعود ان معركة اليوم هي بين الرئيس عون و التوطين ، بين الرئيس عون و المنظومة الفاسدة ، بين الرئيس عون و صفقة القرن ، بين الرئيس عون و من يتخلى عن الثروة النفطية لتنفيذ اجندات خارجية ، قائلاً ان التيار الوطني الحر كان السند الاول لفخامة الرئيس في هذه المعركة و خاصة بعد ثورة 17 تشرين و كان صموده رائعا بوجه كل هذه المؤامرات و أدواتها الداخلية .
 
‏‎وفي الختام أشاد الاستاذ سعود بدور المرأة في العمل الحزبي وشجعها على الانخراط في الشأن العام أكثر لما تحققه من نجاح بأي عمل تقوم به، كما حث المشاركين على الادلاء باصواتهم في الانتخابات النيابية المقبلة و على ان يكونوا بقدر المسؤولية تجاه وطنهم الام.
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