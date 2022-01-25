عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 25 كانون الثاني 2022

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الأخبار: البنك الدولي عن لبنان: الإنكار الكبير

الحريري: أنهوني لرفضي الحرب الأهلية

فصل جديد من «إعصار اليمن»: ضربة ثانية لأبو ظبي ودبي







الديار: الحريري «اخرج» وتياره من الحياة السياسية وبدأ «خلط الاوراق» : «اللعبة اكبر مني»!

اصرار سعودي على «ابعاده» وبرودة اميركية ــ فرنسية والفراغ يقلق الحلفاء والخصوم

ورقة الاملاءات الخليجية ــ الدولية «ولدت ميتة» وميقاتي يسعى لإحيائها بتدوير «الزوايا»؟





نداء الوطن: الرسالة الخليجية: الجواب اللبناني "تكرار واجترار"

الحريري "سدّد فاتورته" و"قضَّ" مضاجع السلطة

النهار: سعد الحريري... ما لم يفعله زعيم

الجمهورية: الحريري يطوي الصفحة: مشهد جديد

هذه قصة إنسحاب الحريري

اللواء: الحريري يرفض تغطية «النفوذ الإيراني»: مقاطعة الانتخابات النيابية

تحرّك شعبي مؤيد.. والتقديمات الاجتماعية تدخل في سباق مع الوقت

البناء: أيام حاسمة في المواجهة بين اليمن والإمارات تقرّر مصير الحرب بعد عودة التصعيد / الحريري يرمي كرة الفراغ بوجه حلفائه…والحريريون يهتفون ضدّ ابن سلمان وجعجع / الحكومة تقرّ تعويضات الموظفين وتبدأ بالموازنة …والورقة الكويتية بين ميقاتي وبوحبيب /

?l'orient le jour: Qui héritera du legs de Saad Hariri