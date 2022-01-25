أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 25 كانون الثاني 2022

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البناء: خفايا وكواليس



خفايا

قالت مصادر عسكرية إن قيمة الضربات العسكرية اليمنية الأخيرة تأتي من كونها كشفت قدرة اليمن على تجاوز نتائج قطع شبكة الإنترنت عن اليمن في إدارة شبكات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة.

كواليس

قالت مصادر معنية بالانتخابات النيابية إن نقطة الثقل في رسم التوازنات الانتخابية سيقرّرها مصير المقاعد النيابية في دائرة بيروت الثانية بعد انسحاب الرئيس سعد الحريري من المشهد وغياب الزعامات عن العاصمة.



نداء الوطن: خفايا

تساءلت مصادر متابعة عما إذا كان الرئيس سعد الحريري سيحضر إلى لبنان للمشاركة في إحياء مناسبة اغتيال والده في 14 شباط المقبل لأن تعليق العمل السياسي قد يشمل هذا النشاط بحيث يمكن أن يستعيض عنه ببيان.

توقع مراقبون أن يبادر عدد من نواب «المستقبل» إلى الترشح بصورة فردية وأن يبدأوا البحث عن اللوائح التي سيدخلونها معتبرين أن حيثيتهم السياسية لا تتعلق بقرار من الرئيس سعد الحريري.

سادت حالة من التململ في صفوف مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بسبب خضوع نقابتهم لمسؤول وحدة النقابات في «حزب الله» انتهى بالتراجع عن الاضراب المفتوح دون تحقيق اي مكاسب اجتماعية.



اللواء: أسرار

همس

حسب دبلوماسي غربي فإن التطورات السياسية الخطيرة من شأنها أن تضع الانتخابات في مرتبة ثالثة أو رابعة من حيث الاهتمام!



غمز

لم تُعرف آلية عمل نواب كتلة وازنة، بعد تعليق العمل السياسي للمرحلة المقبلة، أم أن عملها ينتهي مع نهاية ولاية المجلس الحالي.



لغز

طغى البرود على لقاء قطب كبير وحليف سابق، الأمر الذي وضع العلاقة بينهما في دائرة اللاتقدم واللاتأخير!