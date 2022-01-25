الرهبانية المارونية واصلت تقبل المعزين برئيسها الأسبق

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واصلت الرهبانية اللبنانية المارونية تقبل التعازي لليوم الثالث على التوالي بوفاة الرئيس الأسبق للرهبانية الأباتي أثناسيوس الجلخ في مقر الرئاسة العامة في دير مار أنطونيوس- غزير من الساعة العاشرة صباحا لغاية السادسة مساء.

وحضر معزيا المطرانان بيتر كرم وبولس الصيّاح، الرئيس العام للرهبانية الباسيلية المخلصية الأرشمندريت أنطوان ديب، الرئيس العام للرهبانية المريمية المارونية الأباتي بيار نجم مع مجمع الرئاسة العامة، وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس، النائب شامل روكز، الوزير السابق ريشار قيومجيان، النائب السابق امل ابوزيد، النائب السابق عباس الهاشم، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، رئيس المؤسسة المارونية للإنتشار المهندس شارل الحاج والمديرة العامة للمؤسسة هيام البستاني.

كما وقدم التعازي الدكتور فؤاد أبو ناضر، وفد من الجبهة السيادية ضم كلا من (السادة كميل جوزف شمعون، رازي الحاج، شكري مكرزل، شربل عازار، امين-جول اسكندر وماريان رنو، رئيس فرع مخابرات جبل لبنان سابقا العميد ريشار الحلو، العمداء المتقاعدين: طوني بو سمرا، الياس ضاهر وبطرس معز، رئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية في حزب القوات اللبنانية الدكتور أنطوان مراد، الإعلامي ماجد بو هدير، وفد من جامعة الروح القدس الكسليك ضم عمداء الكليات ومدراء أقسام ومكاتب وأساتذة وموظفين، وفد من أبناء بلدة حمانا ضم كلا من خادم رعيتي مار جرجس ومار رومانوس الأب شربل بوعساف والوزير السابق عبد الله فرحات، والرئيس السابق لبلدية حمانا بشير فرحات وعدد من أبناء البلدة، إضافة الى رؤساء بلديات ومخاتير وبعض الفعاليات القضائية، الثقافية، الأكاديمية، الفنية والإجتماعية.