ماذا قال صندوق النقد الدولي عن محادثاته مع لبنان؟

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أشار صندوق النقد الدولي إلى أنَّ, "فريقا من صندوق النقد, برئاسة رئيس البعثة الى لبنان, "ارنستو راميريز", عقد اليوم الإثنين, اجتماعا مع السلطات اللبنانية لوضع جدول اعمال البعثة والتي تساعد السلطات اللبنانية في وضع استراتيجية اصلاحية واضحة التي تساعد لبنان على مواجهة التحديات الاقتصادية".



وأضاف, "خلال الاشهر الماضية، بحثنا بدقة مع السلطات اللبنانية وعدد من الفرقاء الآخرين ومنهم ممثلين عن المجتمع المدني والمجتمع الدولي في رزمة من الاصلاحات التي تساعد في مواجهة الازمة العميقة وتساعد في خفض الفساد وتساعدة في تعزيز المساءلة وتعيد ترميم الثقة بالاقتصاد".



ورأى أنَّ, "الاصلاحات المطلوبة يجب ان تعيد الاستقرار وتؤمن التعامل بطريقة مستدامة مع الدين العام بالاضافة الى اعادة ملاءة القطاع المصرفي والعودة الى نسب نمو اقتصادي على المدى المتوسط مع تعزيز شبكات الامان الاجتماعي لحماية الاكثر فقرا".

وأكّد صندوق النقد الدولي أنه, "من المهم تأمين الدعم الكامل لتنفيذ الاستراتيجية على ان تكون مدعومة من قبل اي حكومة في المستقبل. نتوقع ان نبقى منخرطين في المحادثات مع السلطات اللبنانية في الاسابيع المقبلة. تحديات لبنان عميقة ومعقدة وتتطلب وقتاً والتزاماً".