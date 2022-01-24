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أبيض: 4 ملفات أساسية لوزارة الصحة

24
JANUARY
2022
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أعلن وزير الصحة فراس أبيض أنَّ, "الوضع الصحي من اهتمامات مجلس الوزراء الأساسية واليوم اتخذنا قرارات عديدة تصب لمصلحة القطاع".

وفي حديثٍ له لـ قناة الـ "LBCI", قال: "4 ملفات أساسية لوزارة الصحة: تأمين الدواء والاستجابة لكورونا والاستشفاء وهجرة الكفاءات الطبية".

وأضاف, "ضمن الموازنة التي قدمت اليوم المبلغ المخصص لقطاع الصحة هو 80 مليوم دولار على سعر صرف الدولار 20,000 ل.ل.".

وتابع, "نطلب على الأقل أن يبقى الحيز المالي لوزارة الصحة كما كان اذا استحالت زيادته".

وأكّد أبيض أنَّ, "وزارة الصحة تشجع عن على موضوع الأدوية الجينيريك وأصبح من صلاحيات الصيدلي أن يستبدل أي دواء بآخر أقل كلفة".

وأشار أنَّ, "موضوع تسجيل الدواء كان أحد العوائق أمام دخول أدوية جديدة وسياسة التسجيل المبدئي التي أقريناها ستسمح بدخول أدوية جديدة أقل كلفة وبشكل سريع".

ولفت أنَّ, "إلى مرضى السرطان الطلبات أُرسلت ومن اليوم إلى ثلاثة أسابيع سيكون قد تأمن الأدوية المقطوعة".

ورأى أنَّ, "البطاقة الدوائية أساسية لأنها تعطي كل مواطن هوية رقمية خاصة وتسمح لنا مراقبة التصرفات المرضى وربطها بالملف الطبي الالكتروني".

وأضاف, "البطاقة الصحية ستبدأ مع مرضى السرطان ومن ثم ستعمم تدريجياً على جميع اللبنانيين".

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