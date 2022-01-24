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بيرم للـtayyar.org: وجود ملاحظات على الموازنة لا يعني مناكفات... ولا أجواء سلبية أبداً

24
JANUARY
2022
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غريس مخايل -

 أكد وزير العمل مصطفى بيرم للـtayyar.org أن خلال جلسة مجلس الوزراء الذي انعقد اليوم بعد أشهر من الغياب، جرى عرض عام للموازنة، مع الاستماع الى عرض لوزير المال يوسف خليل. وأضاف بيرم:"بالتأكيد عندنا ملاحظات، وغداً وابتداء من التاسعة صباحاً سينعقد مجلس الوزراء حتى ساعات متأخرة من المساء، وسنستمع من الوزير خليل الى فذلكة الموازنة، وسنستفسر حول بنود عدّة لأننا نريد التركيز على أهمية التوازن بين النفقات والايرادات، والنقاش سيكون بحسب العلم المالي حول "المطرح الضريبي" لأننا لا نريد أن تطاول الضرائب ذوي الدخل المحدود والطبقات الفقيرة".
وشددّ بيرم على أن لا نية لأحد بخلق جوّ متشنّج في مجلس الوزراء، ووجود ملاحظات لا يعني مناكفات ولا أجواء سلبية أبداً، وقال:"لا أعتقد أن هناك طرفاً لا يريد الوقوف الى جانب الناس ووجعهم، ونحن لا نملك ترف الوقت والأمور لم تعد تحتمل أي مماطلة".
وفي الختام أكد بيرم أهمية المساعدات التي أُقرّت لما لها من فائدة على العاملين في القطاعين العام والخاص، مضيفاً أن هذه المساعدات قد طال انتظارها، لكن الحمد لله ها هي قد أُقرّت.

غريس مخايل ,
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