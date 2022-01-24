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إجتماعٌ وزاري نيابي بشأن مطمر الناعمة

24
JANUARY
2022
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رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إجتماعا وزارياً نيابياً تناول البحث خلاله موضوع مطمر الناعمة وإنتاج الطاقة الكهربائية منه.

وشارك في الإجتماع وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وزير البيئة ناصر ياسين، الوزير السابق النائب أكرم شهيب، رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر ووفد من شركة كهرباء لبنان.

بعد الإجتماع، أدلى النائب شهيب بالآتي: "بدعوة من دولة الرئيس ميقاتي، عُقد عصر اليوم إجتماع منتج يتعلق بموضوع إنتاج الطاقة من مطمر النفايات في الناعمة والمسقط المائي الموجود في رشميا".

وأضاف, "وبعد المداولة وعرض واقع الحال في مطمر الناعمة وحاجة القرى المحيطة للكهرباء المنتجة من المطمر لإنتاج ستة ميغاوات، وبعد التوقف عن إنتاجها لأسباب إدارية ومالية منذ تاريخ ٢/٩/٢٠٢٠، تقرر ما يلي:

- متابعة وزارة البيئة لهذا الملف من أجل الوصول الى عودة إنتاج الطاقة من هذا المطمر الذي كلّف الدولة اللبنانية مبالغ كبيرة وقد توقف عن العمل للأسباب التي ذكرناها.

- إستمرار أعمال الصيانة في المطمر لناحية المياه الآسنة، أو حرق غاز الميثان(Methane)، من قبل مجلس الإنماء والأعمار، بعد أن توقف هذا المعمل عن إنتاج الكهرباء بسبب عدم توقيع عقد جديد مع مشغّل جديد، بعد أن أجرت كهرباء لبنان مناقصة بهذا الشأن، وفي هذا الموضوع بالذات أعطى دولة الرئيس ميقاتي تعليماته الى المعنيين بتأمين الموافقات اللازمة الفورية والمبالغ المطلوبة لتوقيع العقد".

وقال: "إن هذا المشروع هو مشروع بيئي نموذجي يسمح بالإستفادة من الغاز الذي يجري حرقه حالياً، وهو يضر بالبيئة ويكلف الدولة اللبنانية، علماً أن سعر الكيلوات/ ساعة من الكهرباء التي تنتج من مطمر الناعمة يكلف الدولة 3,5 سنتاً، في الوقت الذي تدفع فيه اليوم 14 سنتاً ثمناً لكل كيلوات/ساعة من الكهرباء في باقي المناطق المنتجة".

وتابع, "كما جرى بحث موضوع معمل رشميا الكهربائي وقد أعطى دولة الرئيس توجيهاته الى الهيئة العليا للإغاثة لاستكمال مشروع تأهيل هذا المعمل تمهيداً لإنتاج 10ميغاوات/ساعة من معمل رشميا، على أمل أن تسري الامور كما طلب دولة الرئيس ومعالي الوزراء".

وختم, "وأن يعود مطمر الناعمة الى الانتاج منعا لما يجري من حرق لغاز الميثان الذي يضر بالبيئة، وتكون الاستفادة كاملة اذا ما عدنا الى انتاج الطاقة الكهربائية، واعتقد أن الأمور هي على السكة الصحيحة ونأمل أن نرى كهرباء أفضل، سواء من مطمر الناعمة أو المسقط المائي في رشميا".

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