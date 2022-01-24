رابطة معلمي الأساسي: لا قدرة لتأمين المصاريف التشغيلية بسبب تحكم المصارف بأموال المدارس

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صدر عن رابطة معلمي التعليم الأساسي البيان التالي:

ناقشت الرابطة في اجتماعها الذي عقدته اليوم الاثنين ٢٠٢٢/١/٢٤ آخر المستجدات لجهة مقررات مجلس الوزراء ورأت أن ما تقرر هو جزء يسير مما يُطالب به المعلمون انما يكتنفها الغموض في تاريخ ومدى الاستفادة منها، وأن مقومات العودة ليست متوفرة إن لجهة عدم توفير الكتب ومواد التعقيم لكافة المدارس أو لجهة عدم رفع سقف السحوبات من صناديق المدارس مما يفقدها القدرة على تلبية حاجاتها التشغيلية نتيجة تحكم المصارف بأموال الصناديق، وأخيرا عدم صرف المساعدة المسماة ٩٠$ للعدد الأكبر من المعلمين بعد أن مرت ثلاثة شهور على بدء العام الدراسي.

وأكدت الرابطة على حقوق الزملاء المتعاقدين والمستعان بهم ودعت الى انصافهم.

وعليه تقرر تأجيل العودة غدا للتشاور مع باقي الروابط وستبقي الرابطة اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة المستجدات.