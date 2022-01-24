جولات رقابية لحماية المستهلك في الاسواق ومحاضر ضبط في حق مخالفين

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تابعت مديرية حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد والتجارة، بتوجيه من الوزير أمين سلام، جولاتها الرقابية في الاسواق، ونظمت عددا من محاضر الضبط في حق شركات مستوردة للمواد الغذائية والاستهلاكية لعدم اصدارها لوائح اسعار جديدة مخفضة تتماشى مع انخفاض سعر صرف الدولار خلال الاسبوعين المنصرمين. كما جرى تنظيم محاضر ضبط في حق اصحاب المولدات لعدم التزامهم التسعيرة الرسمية للكيلوواط الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه او لعدم استكمال تركيب العدادات عملا بقرار الوزير سلام، بمؤازرة من عناصر من المديرية العامة لامن الدولة.