حراك المتعاقدين: لا عودة للتعليم حتى ينال المتعاقد حقوقه

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استغرب حراك المتعاقدين "كيف يجتمع أركان السلطة وأحزابها ويغدقون الحقوق (التي نحن معها ومن حق كل مواطن) على الجميع من أساتذة ملاك وقوى أمن وجيش وموظفين وعندما يصل الأمر إلى المتعاقدين في التعليم الرسمي الثانوي والأساسي والمهني تسحب الحكومة بساط الحقوق من تحت هؤلاء الذين استدانوا ليوفروا المال للذهاب إلى المدارس لتعليم أبناء الوطن من دون أن يجف لوزارة التربية والحكومة واحزاب الحكومة رمش للانسانية".



وقال منسق الحراك حمزة منصور في بيان: "من حق المتعاقد بدل النقل كما للملاك والخاص ومنحة اجتماعية نصف راتب شهري، وحتى الـ90 دولارا للآن لم تصل إلا لـ15 في المئة من المتعاقدين وعن شهر تشرين أول، هذا التخبط باحتساب جداول الحضور ترد الوزارة سببه لمدراء المدارس الذين يردونه بدورهم للوزارة".



أضاف: "حقوقنا هي:



1- رفع أجر الساعة ومنذ بداية العام الدراسي.

2- اعطاء بدل نقل فوري وبمرسوم وزاري أو إخراجه من المجلس النيابي بأسرع وقت ممكن.

3- اعطاء المتعاقد منحة اجتماعية مالية كما باقي الموظفين والملاك والعسكر مليون ونصف شهريا.

4- حل معضلة القبض الشهري التي تتقاذف وزارة التربية ومدراء المدارس أسباب عدم متابعتها، والوصول الى حل فوري وإعطاء القبض الشهري لكل متعاقد.

5- الطلب من مجلس النواب عقد جلسة تشريعية ووضع اقتراح القانون الرامي إلى إعطاء ضمان اجتماعي للمتعاقدين المقدم من النائب إيهاب حمادة على جدول أعمال الهيئة العامة.

6- التعجيل بإقرار اقتراح قانون العقد الكامل للعام 2021-2022 والطلب من وزارة المال صرف مستحقات العقد الكامل للثانوي عن العام الدراسي السابق كما الطلب من مدراء المدارس إنهاء جداول العقد الكامل للزملاء الأساسي وإرسالها إلى وزارة التربية بأسرع وقت ممكن.

وإذا تعذر إخراجه من مجلس النواب فليتفضل وزير التربية بإصدار قرار احتساب كامل ساعات العقد حفظا لساعات المتعاقدين التي تتقاذفها اضرابات روابط السلطة وعطل وزارة التربية (عطلة أعياد شهر) وعطل الوباء الكوروني".



وتوجه الى الطلاب بالقول: "نحن وأنتم من يدفع الثمن لكن نعدكم بأننا لن نترككم وستكونون في أعيننا لأن مستقبلكم هو مستقبل أولادنا. فلتتحمل وزارة التربية والحكومة ولجنة التربية إهمال التعليم الرسمي وطلابه ومتعاقديه".



وخلص البيان الى أن "رابطة الثانوي للأسف، لم تعلن للآن موقفها مخافة أن تؤثر على نتائج انتخابات الهيئة الادارية ورئاسة الرابطة الأسبوع المقبل".