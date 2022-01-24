living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حراك المتعاقدين: لا عودة للتعليم حتى ينال المتعاقد حقوقه

24
JANUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

استغرب حراك المتعاقدين "كيف يجتمع أركان السلطة وأحزابها ويغدقون الحقوق (التي نحن معها ومن حق كل مواطن) على الجميع من أساتذة ملاك وقوى أمن وجيش وموظفين وعندما يصل الأمر إلى المتعاقدين في التعليم الرسمي الثانوي والأساسي والمهني تسحب الحكومة بساط الحقوق من تحت هؤلاء الذين استدانوا ليوفروا المال للذهاب إلى المدارس لتعليم أبناء الوطن من دون أن يجف لوزارة التربية والحكومة واحزاب الحكومة رمش للانسانية".

وقال منسق الحراك حمزة منصور في بيان: "من حق المتعاقد بدل النقل كما للملاك والخاص ومنحة اجتماعية نصف راتب شهري، وحتى الـ90 دولارا للآن لم تصل إلا لـ15 في المئة من المتعاقدين وعن شهر تشرين أول، هذا التخبط باحتساب جداول الحضور ترد الوزارة سببه لمدراء المدارس الذين يردونه بدورهم للوزارة".

أضاف: "حقوقنا هي:

1- رفع أجر الساعة ومنذ بداية العام الدراسي.
2- اعطاء بدل نقل فوري وبمرسوم وزاري أو إخراجه من المجلس النيابي بأسرع وقت ممكن.
3- اعطاء المتعاقد منحة اجتماعية مالية كما باقي الموظفين والملاك والعسكر مليون ونصف شهريا.
4- حل معضلة القبض الشهري التي تتقاذف وزارة التربية ومدراء المدارس أسباب عدم متابعتها، والوصول الى حل فوري وإعطاء القبض الشهري لكل متعاقد.
5- الطلب من مجلس النواب عقد جلسة تشريعية ووضع اقتراح القانون الرامي إلى إعطاء ضمان اجتماعي للمتعاقدين المقدم من النائب إيهاب حمادة على جدول أعمال الهيئة العامة.
6- التعجيل بإقرار اقتراح قانون العقد الكامل للعام 2021-2022 والطلب من وزارة المال صرف مستحقات العقد الكامل للثانوي عن العام الدراسي السابق كما الطلب من مدراء المدارس إنهاء جداول العقد الكامل للزملاء الأساسي وإرسالها إلى وزارة التربية بأسرع وقت ممكن.
وإذا تعذر إخراجه من مجلس النواب فليتفضل وزير التربية بإصدار قرار احتساب كامل ساعات العقد حفظا لساعات المتعاقدين التي تتقاذفها اضرابات روابط السلطة وعطل وزارة التربية (عطلة أعياد شهر) وعطل الوباء الكوروني".

وتوجه الى الطلاب بالقول: "نحن وأنتم من يدفع الثمن لكن نعدكم بأننا لن نترككم وستكونون في أعيننا لأن مستقبلكم هو مستقبل أولادنا. فلتتحمل وزارة التربية والحكومة ولجنة التربية إهمال التعليم الرسمي وطلابه ومتعاقديه".

وخلص البيان الى أن "رابطة الثانوي للأسف، لم تعلن للآن موقفها مخافة أن تؤثر على نتائج انتخابات الهيئة الادارية ورئاسة الرابطة الأسبوع المقبل".

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout