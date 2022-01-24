بري إستقبل فرونتسكا وعربيد وعرض الاوضاع العامة مع وفد من الحزب السوري القومي الاجتماعي

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إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا حيث جرى بحث للأوضاع العامة وآخر المستجدات.

كما عرض بري الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والمعيشية خلال إستقباله رئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي الدكتور شارل عربيد وعدد من أعضاء المجلس بحضور رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر.

وبعد الظهر إستقبل الرئيس بري رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي، الذي قال إثر اللقاء: أكدنا على العلاقة التي تجمع قوى المقاومة دفاعا عن وحدة لبنان، كما أكدنا على ضرورة إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها.

ولفت بنات الى أنه بري وضعه في اجواء المبادرة الكويتية و"أكدنا له على رفض أي بند يمس بسلاح المقاومة".